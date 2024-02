Dove vedere Roma-Torino in diretta TV, live streaming e probabili formazioni (26/02/2024)

Roma e Torino si affronteranno lunedì 26 alle ore 18 e 30, allo stadio Olimpico di Roma, per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile anche sul canale 214 del decoder di Sky e sul canale TV zona DAZN

Roma che, dopo il passaggio del turno in Europa League, deve essere brava a recuperare le energie; ricordiamo che il match contro il Feyenoord è terminato ai calci di rigore. D’altro canto, lo stesso Torino è stato impegnato in settimana nel recupero contro la Lazio e di conseguenza potrebbe non essere al meglio fisicamente.

Per quanto concerne gli ultimi match, momento di forma ottimale per i giallorossi che nelle ultime cinque partite di campionato vantano ben quattro vittorie e una sola sconfitta, il tutto condito da 13 goal fatti e 6 subiti. Granata che devono riscattare la cattiva prestazione nel recupero di giovedì contro la Lazio: una squadra spenta, poca reattiva che ha subito l’inerzia del match. Nelle ultime cinque gare gli uomini di Juric hanno totalizzato due vittorie, due pareggi e una sconfitta; 5 sono i goal fatti, 4 quelli subiti.

I precedenti sorridono ai giallorossi: nelle ultime dieci gara, gli uomini di De Rossi, sono riusciti a portare per ben sei volte il bottino pieno a casa; due sono i pareggi, di cui l’ultimo per 1 a 1 nel match d’andata; due le vittorie del Toro, di cui l’ultima datata 18 aprile 2021.

Dove vedere Roma-Torino in diretta TV e live streaming

Partita: Roma-Torino

Roma-Torino Data: 26/02/2024

26/02/2024 Orario: 18.30

18.30 Canale TV: DAZN (zona DAZN), Sky (canale 214-zona DAZN)

DAZN (zona DAZN), Sky (canale 214-zona DAZN) Live streaming: DAZN

Per poter guardare la partita Roma-Torino in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma-Torino sarà visibile su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo TIM VISION BOX, Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Roma-Torino, inoltre, sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti DAZN.

Grazie ai canali Zona DAZN disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere DAZN direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

Per il canale Zona DAZN con Sky è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account.

Roma-Torino dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Torino in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile: smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni di Roma-Torino

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angeliño; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Sharaarawy.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.