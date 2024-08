Dove vedere Roma – Empoli in Diretta Tv e Streaming 25-08-2024

Dove vedere Roma – Empoli, 2° Giornata di Serie A, Domenica 25 Agosto 2024 alle 20:45. Il match tra la Roma di De Rossi e l’Empoli di D’Aversa sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN, Sky Sport, Now Tv e Sky Go.

I giallorossi sono a caccia della prima vittoria in questo campionato davanti ad uno Stadio Olimpico che sarà tutto esaurito e pronto a festeggiare la permanenza di Dybala con la maglia giallorossa.

Proprio pochi giorni fa infatti l’attaccante argentino quando ormai sembrava tutto fatto per il trasferimento in Arabia ha deciso di non firmare il contratto e di restare alla Roma e stasera è pronto a tornare in campo con la maglia giallorossa e prendersi il posto da titolare.

Anche l’Empoli di D’Aversa alla prima giornata ha raccolto un pareggio a reti bianche in casa contro il Monza.

I toscani dopo la salvezza soffertissima della scorsa stagione ottenuta proprio nell’ultima giornata grazie alla vittoria contro la Roma quest’anno puntano a restare in Serie A con un cammino più tranquillo.

Il 26 maggio scorso l’Empoli vinse in casa contro la Roma per 2 a 1 grazie al gol di Niang al 93° e riuscì ad ottenere la salvezza mandando in Serie B il Frosinone.

Il match dell’Olimpico della scorsa stagione del 17 settembre 2023 con Mourinho in panchina finì con una goleada della Roma sull’Empoli che vinse con un sonoro 7 a 0.

Guarda Roma – Empoli in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Roma Empoli: in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Roma – Empoli

: Data : Domenica 25 Agosto 2024

: Domenica 25 Agosto 2024 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN, Sky Sport (app e sito)

: DAZN, Sky Sport (app e sito) Streaming: DAZN, Sky Go, NowTv (app e sito)

Sarà possibile vedere il match Roma – Empoli valido per la 2° Giornata di Serie A Domenica 25 alle ore 20:45 in diretta Tc su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

E’ possibile guardare Roma Empoli in Diretta Streaming su DAZN, Sky Go e Now tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma – Empoli in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Dario Mastroianni con commento tecnico di Dario Marcolin.

Attiva Zona Dazn su Sky per vedere tutta la Serie A in Diretta

Guarda Roma – Empoli in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Roma – Empoli, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Roma – Empoli sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma – Empoli:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma – Empoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Roma – Empoli:

De Rossi manda in campo la sua Roma con il 4-3-2-1 con Svilar in porta e davanti a lui Ndicka e Mancini centrali con Celik a destra e Angelino a sinistra. A centrocampo torna Paredes in cabina di regia affiancato da Cristante e Pellegrini. In attacco Dovbyk punta centrale supportato da Dybala e Soulé.

D’Aversa manda in campo il suo Empoli con il 3-4-2-1 con Vasquez in porta e linea difensiva a 3 formata da Walukiewicz, Ismajli e Viti. A centrocampo ci sono Maleh e Henderson al centro con Gyasi a destra e Pezzella a sinistra. In attacco Colombo punta centrale supportato da Esposito e Fazzini.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Mancini, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Soulé; Dovbyk. All. De Rossi.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

ARBITRO: Zufferli della sezione di Udine. ASSISTENTI: Perrotti-Ceccon.

Precedenti e Statistiche di Roma – Empoli:

La Roma ha vinto 8 degli ultimi scontri diretti giocati in Serie A contro l’Empoli.

L’ultima vittoria dell’Empoli contro la Roma è dell’ultima giornata della scorsa stagione con il risultato di 2 a 1 grazie ai gol di Cancellieri e Niang al 93° che ha regalato la salvezza ai toscani.

All’andata della scorsa stagione il 17 settembre 2023 con Mourinho in panchina la Roma aveva vinto all’Olimpico con un sonoro 7 a 0.

L’Empoli ha giocato 16 partite in trasferta contro la Roma ed ha rimediato 14 sconfitte e 2 pareggi.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.