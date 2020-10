Dove vedere Roma CSKA Sofia in Diretta Tv e Streaming Europa League 29-10-2020

Dove vedere in Diretta Tv e Streaming Roma CSKA Sofia, match valido per la 2° Giornata della fase a Gironi di Europa League giovedì 29 Ottobre alle ore 21:00. Canali: Sky Sport, Now Tv, Sky Go.

Alle 21:00 la Roma scende in campo all’Olimpico contro i bulgari dello CSKA Sofia per la 2° delle 6 partite della fase a Gironi di Europa League.

I giallorossi sono inseriti nel Gruppo A insieme agli svizzeri dello Young Boys che hanno battuto alla 1° giornata in trasferta ed i romeni del Ckuj.

Dove vedere Roma – Cska Sofia 2° Giornata Europa League

La Roma viene dal pareggio di lunedì in campionato per 3 a 3 contro il Milan a San Siro. I giallorossi in questa stagione sono ancora imbattuti a parte la sconfitta a tavolino dell’esordio a Verona per 3 a 0.

In campionato la Roma ha vinto contro Udinese e Benevento e pareggiato contro Juventus e Milan. In Europa League invece ha vinto in rimonta 2 a 1 in trasferta contro lo Young Boys in Svizzera giovedì scorso.

Fonseca attuerà un ampio turn over in Europa League visto che la Roma è attesa ad un periodo di tour de force con partite ogni 3-4 giorni quindi spazio a Pau Lopez in porta, a Fazio in difesa, a centrocampo Villar, Cristante, Bruno Peres e Karsdorp ed in attacco Mayoral al posto di Dzeko.

Il CSKA Sofia ha perso in casa alla prima giornata per 2 a 0 contro i rumeni del Cluj.

Nel campionato bulgaro il CSKA è 5° in classifica con 15 punti in 10 partite e viene da 4 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 giornate. Risultati che sono costati l’esonero all’allenatore Steman Belchev sostituito da Morales.

Bonus Benvenuto Eurobet Scommesse 15€ e fino a 200€ al Deposito

Registrati su Eurobet, deposita e scommetti: ricevi subito al deposito 5€ per il Virtual, 10€ per le scommesse sportive più un Bonus di Benvenuto del 50% dell’importo versato fino a un massimo di 200€!

Dove vedere Roma – CSKA Sofia in Diretta TV e Streaming live:

CSKA Sofia – Roma, 2° Giornata di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv solo su Sky giovedì 29 Ottobre ore 21:00 al canale Sky Sport HD (canale 253 del satellite).

La telecronaca della partita sarà di Riccardo Gentile e commento tecnico di Daniele Adani.



Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire Roma Cska Sofia in diretta streaming utilizzando l’applicazione Sky Go oppure è possibile acquistare la visione del match su Now Tv.

Probabili Formazioni di Roma – CSKA Sofia:

Fonseca schiera la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta e difesa a 3 formata da Fazio, Smalling e Juan Jesus. A centrocampo ci saranno Villar e Cristante in cabina di regia con Karsdorp a destra e Bruno Peres a sinistra. In attacco Borja Mayoral punta centrale supportato da Pedro e Lorenzo Pellegrini.

Morales schiera il suo Cska Sofia con il 4-2-3-1 con Busatto in porta e difesa a 4 formata da Vion a destra e Mazikou a sinistra con Antov e Mattheij centrali. A centrocampo ci saranno Youga e Tiago Rodrigues. In attacco Sowe punta centrale supportato da Henrique, Sankharé e Yomov.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Juan Jesus; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral. All.: Fonseca.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Youga, Tiago Rodrigues; Yomov, Sankharé, Henrique; Sowe. All.: Morales.

ARBITRO: Kulbakov (Bielorussia).

Precedenti e Statistiche di Roma CSKA Sofia:

Roma e CSKA Sofia si sono incontrate in totale 4 volte nelle Coppe Europee ed i giallorossi hanno sempre vinto senza subire neanche un gol.

L’ultimo precedente risale alla fase a Gironi di Europa League 2009-2010 e la Roma vinse il suo girone mentre i bulgari arrivarono ultimi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS