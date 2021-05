Dove vedere Roma-Crotone in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 9-5-2021

Dove vedere Roma-Crotone, posticipo della 35° Giornata di Serie A, domenica 9 Maggio alle 18:00. La partita Roma-Crotone sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky.

Archiviata l’onorevole campagna europea, Paulo Fonseca e la sua Roma sono pronti ad affrontare le ultime partite di un campionato che, nonostante tutto, ha ancora molto da dire.

I giallorossi sono in piena lotta per la qualificazione alla nuova UEFA Conference League e sarà importante dare a Mourinho la possibilità di giocarsi una Coppa Europea al primo anno ai piedi del Colosseo.

C’è da ritrovare il feeling con la vittoria, che manca ormai da quattro partite, e c’è da ristabilire una squadra che dal punto di vista fisico e emotivo è sembrata a pezzi nell’ultimo periodo.

Allo Stadio Olimpico, lo scontro che contrapporrà i capitolini con il Crotone di Serse Cosmi potrebbe essere quell’incentivo in più per premere sull’acceleratore in questo finale di stagione. I pitagorici sono matematicamente in Serie B, ma sarebbe stupido pensare ad un match dal risultato già scritto.

La squadra di Cosmi ha dimostrato di voler onorare al meglio un campionato che il Crotone ha fallito soprattutto dal lato dell’esperienza e dell’adeguatezza della rosa, perché dal punto di vista dell’atteggiamento e della volontà la squadra, specie con l’insediamento del nuovo allenatore, ha sempre risposto presente.

Ai troppi gol subiti, si contrappone la stagione da 19 gol di Simy che si proietta ad un calciomercato che lo vedrà protagonista, ma prima è intenzionato a toccare quota 20 gol con la maglia dei pitagorici.

Fonseca vuole salutare come si deve la piazza che lo ha accudito in questi anni e di certo non vuole lasciare l’ambiente romano con il fallimento di un ottavo posto.

Ultime sulle formazioni di Roma-Crotone

In netta crescita le prestazioni di Bryan Cristante

La Roma opta pochi cambi rispetto al vittorioso match contro il Manchester United.

Torna in voga la difesa a 4 con Karsdorp e Santon a giocare come terzini e Kumbulla a fare il centrale insieme ad Ibanez.

Possibile chance per Darboe (che tanto bene ha fatto nella sfida europea) che dovrebbe giocare in coppia con Cristante.

Riconfermata in toto la linea dei trequartisti, mentre in attacco giocherà Borja Mayoral.

Anche nel Crotone non dovrebbero esserci enormi novità con Simy e Ounas a giocare in fase offensiva.

La linea dei 3 difensori vedrà la presenza di Magallan, Golemic e Djidji, mentre Messias sarà presente nella linea di centrocampisti con la possibilità di avanzare.

Probabili formazioni di Roma-Crotone

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Kumbulla, Ibañez, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Simy, Ounas.

Come vedere Roma-Crotone in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Roma-Crotone

: Roma-Crotone Data : Domenica 9 Maggio 2021

: Domenica 9 Maggio 2021 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : SKY Sport Serie A, Sky Calcio

: SKY Sport Serie A, Sky Calcio Streaming: SkyGo (app e sito), NowTV (app e sito)

Sarà possibile vedere il match tra la Roma di Paulo Fonseca e il Crotone di Serse Cosmi, con calcio d’inizio programmato per le ore 20:45 domenica 2 maggio 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della nostra Serie A come Sky Sport , Sky Sport Serie A.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Roma-Crotone

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Crotone in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Roma-Crotone

Il Crotone ha subito ben 85 gol (peggior difesa del campionato), ovvero 14 in più del Parma penultimo.

Tra le prime 10 la Roma ha la difesa peggiore con 53 gol subiti.

Simy (insieme a Vlahovic, Immobile e Muriel) è al terzo posto nella classifica marcatori della Serie A, a soli due gol da Lukaku. Più lontano, invece, Cristiano Ronaldo con le sue 27 realizzazioni.

