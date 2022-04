Dove vedere Roma-Bologna in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 1-5-2022

Dove vedere Roma-Bologna, 35° Giornata di Serie A, Domenica 1 Maggio 2022 alle 20:45. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

In un momento cruciale della stagione della Roma, ecco pararsi davanti una delle “ammazzagrandi” di questo campionato.

I giallorossi arrivano a questa sfida con la consapevolezza di dover mantenere il quinto posto in classifica e dunque l’Europa League, ma la testa è anche al ritorno della Conference League che, inevitabilmente, potrebbe deconcentrare i capitolini.

Dall’altra parte, c’è un avversario che sta dando tutto a immagine e somiglianza del proprio allenatore che non sta, purtroppo, assistendo da vicino alle imprese dei suoi ragazzi, pur essendo uno dei grandi protagonisti.

Il Bologna è tra le sorprese di questo finale di stagione e non sarà facile affrontarlo nonostante il fattore casa.

La Roma ha, però, bisogno di riscattare la sconfitta contro l’Inter per non regalare speranze alle squadre che rincorrono dietro.

Come vedere Roma-Bologna in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Roma-Bologna

: Roma-Bologna Data : Domenica 1 Maggio 2022

: Domenica 1 Maggio 2022 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Josè Mourinho e il Bologna di Sinisa Mihajlovic (sostituito da Emilio De Leo), il 1 Maggio 2022, alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma Bologna in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma Bologna, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-Bologna

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Bologna in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Bologna

La Roma si schiera con un 3-4-2-1 dove ci saranno alcuni cambiamenti dovuti sia al match contro il Leicester, sia agli infortuni.

Rui Patricio giocherà in porta, mentre Mancini e Ibanez saranno al centro della difesa insieme a Kumbulla che preleva Smalling, in panchina.

Karsdorp e Zalewski giocheranno sugli esterni con Cristante e Sergio Oliveira che sostituisce Mkhitaryan, infortunato.

Nessuna novità in attacco con Abraham assistito da Zaniolo e Pellegrini.

Il Bologna, in ugual modo, decide di schierare tutte le sue migliori pedine con Skorupski in porta, Medel, Theate e Soumaoro in difesa e De Silvestri a giocare sugli esterni, così come Hickey.

A centrocampo pronti Svanberg, Soriano e Schouten, mentre in attacco ci saranno Arnautovic e Barrow.

Le probabili formazioni di Roma-Bologna

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Lo. Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Barrow. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga).