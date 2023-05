Dove vedere Real Madrid-Osasuna in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 06-05-2023

Dove vedere Real Madrid-Osasuna, match valevole per la finale di Coppa del Rey.

La partita si giocherà allo stadio “La Cartuja” di Sevilla, sabato 6 aprile, alle ore 22:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Telelombardia e in Streaming su Top Calcio 24.

Il Real Madrid, dopo aver perso Supercoppa Spagnola e Liga ai danni dei rivali storici del Barcellona, vuole assolutamente mettere il primo trofeo stagionale in bacheca. L’occasione si presenterà sabato prossimo nella sfida in programma contro l’Osasuna, dove gli uomini di Carlo Ancelotti saranno chiamati a disputare la finale di Coppa del Rey allo stadio “Cartuja” di Sevilla. In caso di successo in finale, il Real Madrid metterebbe le mani sul 20° trofeo ottenuto in questa competizione, in attesa di conoscere il proseguo del Real nell’altro grande obiettivo stagionale della Champions League, dove ad attendere i Blancos in semifinale ci sarà il Manchester City di Pep Guardiola.



Dall’altra parte l’Osasuna, allenata dal tecnico spagnolo Arresate, non è di certo reduce da un periodo florido, visto le ultime due sconfitte incassate in Liga nelle ultime due gare, l’ultima in ordine cronologico, quella arrivata al Camp Nou contro il Barcellona per 1-0. Gli ultimi due insuccessi hanno di fatto arrestato l’ascesa del Osasuna verso il sesto posto, attualmente i Rojillos sono al 9° posto in classifica in Liga, a sole 5 lunghezze dal sesto posto, che starebbe a significare la qualificazione alla prossima Conference League. In caso di vittoria in finale di Coppa del Rey, l’Osasusa alzerebbe il suo primo trofeo storico nella Coppa spagnola.

Dove vedere Real Madrid-Osasuna in Diretta Tv e Streaming

Partita: Real Madrid-Osasuna

Real Madrid-Osasuna Data: 6 maggio

6 maggio Orario: 22:00

22:00 Canale tv: Telelombardia

Telelombardia Streaming: Top Cacio 24

La finale di Coppa del Rey tra Real Madrid e Osasuna verrà trasmessa in diretta, in esclusiva e in chiaro su Telelombardia.



Il match sarà visibile in diretta streaming gratuita collegandosi al canale YouTube di Top Calcio 24. Sarà possibile scaricare l’app di YouTube su smart tv oppure collegarsi tramite pc, notebook, smartphone e tablet.

Real Madrid-Osasuna le ultimissime:

Nei Balncos, Carlo Ancelotti si affiderà all’oramai consuetudinario 4-3-3 con il centrocampo composto sa Kroos, Modric e Valverde. Davanti pronto il tridente con Vinicius e Rodrigo ai lati e Karim Benzema solito falso nove riferimento centrale.

Nell’Osasuna Arrasate si affiderà molto probabilmente ad un 4-2-3-1 con la batteria di trequartisti formata da Garcia, Kiek e Moncayola, pronti ad aggirarsi alle spalle della punta cilena Avila.

Real Madrid-Osasuna Probabili Formazioni:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Kroos, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

Osasuna (4-2-3-1): Fernandez; Moreno, David Garcia, Hernandez, Cruz; Oroz, Torro; Garcia, Kike, Moncayola; Avila. All. Arrasate.