Dove vedere Real Madrid-Manchester City in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 09-05-2023

Dove vedere Real Madrid-Manchester City, match valevole il turno d’andata delle semifinali di Champions League.

La partita si giocherà allo stadio “Santiago Bernabeu” di Madrid, sabato 9 aprile, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in Diretta Tv su Sky Sport. Un’alternativa streaming sarà rappresentata da SkyGo e da tutti gli abbonati Now Tv.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti arriva al primo confronto di Champions League contro il Manchester City nel migliore dei modi, dopo aver archiviato il primo trofeo stagionale, arrivato lo scorso sabato con la vittoria della Coppa del Rey contro l’Osasuna grazie alla doppietta di Rodrygo. Il Real Madrid è riuscito sin qui a vincere tutte le gare di Champions della fase ad eliminazione diretta, superando prima il Liverpool agli ottavi e poi il Chelsea ai quarti. Adesso i Blancos dovranno misurarsi con la prima forza del campionato inglese, con l’obiettivo di voler arrivare alla 6° finale di Champions negli ultimi 10 anni.

Dall’altra parte il Manchester City di Pep Guardiola che dopo l’amara disfatta della finale di Champions del 2021 contro il Chelsea di Tuchel, ha una nuova possibilità di poter raggiungere il successo nella massima competizione europea. Guardiola si affiderà ancora una volta alla sua punta di diamante Erling Halaand, attuale capocannoniere della Champions League per poter superare la prova del nove contro i Blancos. I Citizens hanno ancora l’opportunità di poter puntare al triplete essendo ancora attualmente in corsa in tutte le competizioni, ma il primo tassello dovrà essere messo contro il Real.

Dove vedere Real Madrid-Manchester City in Diretta Tv e Streaming

Partita: Real Madrid-Manchester City

Real Madrid-Manchester City Data: 9 maggio

9 maggio Orario: 21:00

21:00 In Chiaro : Canale 5

: Canale 5 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Now Tv, Sky Go, Mediaset Infinity

Real Madrid-Manchester City sarà trasmessa chiaro su Canale 5, oltre a essere visibile anche in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213).

Le alternative sono rappresentate da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky e di conseguenza anche alla partita in programma e Mediaset Infinity, anch’essa piattaforma detentrice dei diritti delle gare di Champions League.

La partita Real Madrid-Manchester City potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente da proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Real Madrid-Manchester City le ultimissime:

Nei blancos Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di Militao che sarà assente a causa della somma di ammonizioni. In difesa ci saranno Nacho e Rudiger, con Carvajal e Mendy ai lati. A centrocampo imprescindibili Modric e Kroos, affiancati da Camavinga. Davanti Karim Benzema, assistito da Vinicius e Rodrygo sulle fasce.

Modulo a specchi per i Citizens che si presenteranno al Santiago Bernabeu con il consuetudinario 4-3-3 con Rodri davanti alla difesa e De Bruyne e Gundogan mezzali. Davanti Erling Halaand con Bernardo Silva e Grealish pronti a supportarlo.

Real Madrid-Manchester City Probabili Formazioni:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Camavinga; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Stones; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Haaland, Grealish. All. Guardiola