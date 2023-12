Dove vedere Rankow-Atalanta in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 14-12-2023

La partita si giocherà allo stadio “ArcelorMittal Park” di Sosnowiec, giovedì 14 dicembre alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky. Inoltre, sarà anche possibile seguire il match in chiaro su Tv8.

Dopo la pesantissima sconfitta per 4-2 incassata in campionato dal Rankow contro il Jagiellonia, i polacchi dovranno tornare a cimentarsi in Europa League nell’ultimo turno del Gruppo D. Gli uomini capeggiati dal tecnico Szwarga sono già del tutto fuori da ogni discorso di qualificazione ai sedicesimi, ma hanno ancora l’opportunità di giocarsi la propria permanenza in Europa puntando al terzo posto nel girone e al conseguente scivolamento il Conference League. L’obiettivo non sarà facile da raggiungere ai polacchi servirà una gran prova di forza contro la capolista del gruppo, ma potranno contare anche sul fatto che lo Sturm Graz attualmente terzo, dovrà sostenere la infida trasferta di Lisbona contro lo Sporting.

Dall’altra parte la Dea di Gasperini, attuale conduttrice del girone europeo, gli atalantini sono fermi a 11 punti totalizzati in 5 gare, ma non sono ancora aritmeticamente certi del primato in classifica, visto che alle spalle inseguono i portoghesi dello Sporting a 8 punti. Alla Dea, dunque, servirà confermarsi anche contro i polacchi per evitare la beffa dello scorrimento al secondo posto all’ultimo turno, fondamentale sarà l’approccio alla gara nella trasferta polacca.

Dove vedere Atalanta-Rankow in Diretta Tv e Streaming

Partita : Rankow-Atalanta

: Rankow-Atalanta Data: 14 dicembre

14 dicembre Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Sky Sport e Tv8

: Sky Sport e Tv8 Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go, Tim Vision e Tv8.it

Rankow-Atalanta sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box. Un'altra alternativa per seguire il match senza la sottoscrizione di un abbonamento sarà fornita da Tv8, emittente che trasmetterà la gara europea in chiaro.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match oltre che su Dazn potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99€ di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara. Ma anche su Tv8.it sarà possibile accedere allo streaming del match in maniera del tutto gratuita.

La partita Rankow-Atalanta potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Rankow-Atalanta le ultimissime:

3-4-2-1 per Szwarga che concederà volontariamente il pallino del gioco in mano all’Atalanta per poi cercare di sfruttare la velocità di Nowak e Cebula in contropiede.

Turnover massiccio, invece, per Gasperini che si affiderà a Carnesecchi fra i pali. In difesa possibile esordio in Europa League per il giovane classe 2003 Bonfanti, che potrebbe beneficiare delle assenze di Kolasinac e Toloi per affiancare dal 1’ minuto Scalvini e Holm. Sugli esterni possibili rilanci per Bakker e Zortea, mentre davanti Miranchuk farà rifiatare Koopmainers e Muriel punterà alla conferma dopo il meraviglioso gol di San Siro a discapito di Lookman.

Rankow-Atalanta probabili formazioni:

Rakow (3-4-2-1): V. Kovacevic, Arsenic, Svarnas, Racovitan, Plavsic, Kochergin, Lederman, Sorescu, Nowak, Cebula, Zwolinski; All.Szwarga



Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi, Holm, Bonfanti, Scalvini, Zortea, Adopo, Pasalic, Bakker, De Ketelaere, Muriel, Miranchuk. All. Gasperini