Dove vedere PSG-Manchester City in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 28-4-2021

Dove vedere Paris Saint Germain-Manchester City, semifinale d’andata di UEFA Champions League, mercoledì 28 Aprile alle 21:00. La partita PSG-Manchester City sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky.

Sarà un’inedita sfida ai vertici della competizione più importante di tutte per i club Europei, quella che contrapporrà il Paris Saint Germain e il Manchester City.

Per molti, la semifinale di Champions League tra queste due compagini, rappresenta il trionfo del capitalismo calcistico con due club che mai hanno avuto il piacere e l’onore di alzare la coppa dalle grandi orecchie ma che, negli ultimi anni, hanno speso cifre esorbitanti pur di raggiungere l’obiettivo.

La verità, però, è che queste due formazioni sono arrivate fino a questo punto con enorme merito e l’impressione è che questa semifinale possa, in realtà, essere la vera finale anticipata di questa Champions.

Sono ancora vivide nella mente di tutti, le immagini del roboante saggio calcistico che la squadra parigina ha espresso nel doppio confronto contro un Bayern Monaco che ha lottato al pari (se non meglio) della squadra che poi, ai punti, ha ottenuto il passaggio del turno.

I parigini di Pochettino hanno voglia di imporre il proprio calcio anche contro il Manchester City e nonostante siano Mbappè e Neymar le due grandi stelle da tenere d’occhio, è impossibile non parlare di quell’assoluto fuoriclasse quale Angel Di Maria.

La facilità di calcio del “Fideo” e l’infinita qualità che offre alla manovra dei suoi compagni sono imprescindibili per la buona riuscita della conquista della seconda finale consecutiva di Champions, ma dall’altra parte c’è un City agguerrito.

Guardiola vuole dimostrare di non essere un’allenatore vincente solo con quella grande corazzata blaugrana composta da alieni in ogni zona del campo e quest’anno vede l’obiettivo Champions molto vicino.

De Bruyne è il leader della squadra, ma la vera sorpresa è Phil Foden. L’inglese ha le qualità per diventare uno dei migliori giocatori del mondo e la sua esuberanza e gioventù, non possono che essere un valore aggiunto per i Citizens.

PSG-City sarà anche una partita tra due squadre costruite a suon di milioni (in un’edizione dove 3 squadre su 4 hanno degli sceicchi e la quarta è il blasonatissimo Real Madrid), ma in campo sarà puro spettacolo.

Ultime sulle formazioni di PSG-Manchester City

Alessandro Florenzi (insieme a Moise Kean) è uno degli italiani che punta alla finale di Champions League

I francesi si disporranno in campo con il classico 4-3-3 condito dalle tre punte di diamante Di Maria, Mbappè e Neymar.

Pochettino, a centrocampo, si affida alla qualità di Verratti, la garra di Paredes e la fisicità di Gueye.

In difesa è molto probabile la presenza dell’ex giallorosso Florenzi con Kehrer e Kimpembe centrali e Kurwaza sulla fascia opposta. Il plurivincitore della Champions, Keylor Navas, giocherà in porta.

Guardiola risponde con un modulo speculare e con il tridente offensivo “leggero” composto da Mahrez e Bernardo Silva in assistenza di Phil Foden nella posizione di falso nueve.

A centrocampo è inamovibile De Bruyne, così come Gundogan, autore di una stagione superlativa, con Rodri che completa il terzetto.

Ederson presenzierà tra i pali con Walker e Cancelo sulle fascie e Ruben Dias centrale con Laporte.

Probabili formazioni di PSG-Manchester City

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez.

Come vedere PSG-Manchester City in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Paris Saint Germain-Manchester City

: Paris Saint Germain-Manchester City Data : Mercoledì 28 Aprile 2021

: Mercoledì 28 Aprile 2021 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : SKY Sport 1, Sky Calcio

: SKY Sport 1, Sky Calcio Streaming: SkyGo (app e sito), NowTV (app e sito)

Sarà possibile vedere la semifinale d’andata di Champions League tra il Paris Saint Germain di Mauricio Pochettino e il Manchester City di Pep Guardiola, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 mercoledì 28 aprile 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match del Parco dei Principi di Parigi sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della Coppa dalle grandi orecchie come Sky Sport , Sky Sport Football e Sky Calcio HD.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di PSG-Manchester City

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di PSG-Manchester City in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di PSG-Manchester City

Sono 3 i precedenti tra queste squadre e il PSG non ha mai vinto.

2 pareggi e 1 sconfitta è lo score dei francesi contro gli inglesi.

La vittoria del City arrivò nella stagione 2015/2016 in cui il gol di De Bruyne portò i Citizens in semifinale.

Migliori Bookmakers AAMS