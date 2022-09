PSG Juventus, match valido per la prima giornata di Champions League, si giocherà martedì 6 settembre alle 21:00 al Parco dei Principi di Parigi. L’incontro sarà visibile in esclusiva su Sky, come tutta la Champions League.

Inizia l’avventura in Champions della Juventus con un trasferta tutt’altro che comoda: quella al Parco dei Principi contro il PSG. I bianconeri, nonostante fossero in seconda fascia, sono riusciti a pescare i campioni di Francia che vantano di diversi fenomeni come Lionel Messi e anche Neymar. I parigini, come ogni anno, dominano in lungo ed in largo il proprio campionato e continuano ad essere primi in classifica.

Con il 3-0 nei confronti del Nantes nell’ultimo turno, il PSG sale a ventiquattro reti fatte in sole sei partite. Numeri straordinari che cercano conferme anche in Europa. La vittoria della competizione è una degli obbiettivi della squadra di Christophe Galtier che ha tutte le carte in regola per poter arrivare alla finale di Istanbul.

La Juventus, invece, viene dall’1-1 in casa della Fiorentina. Ad Arek Milik ha risposto Christian Koumé. La Viola ha avuto la possibilità anche di andare in vantaggio con un rigore che, però, è stato sbagliato da Luka Jović. Gli uomini di Max Allegri cercano soddisfazioni europee ed hanno come obbiettivo il raggiungimento degli ottavi di finale.

PSG Juventus, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: PSG-Juventus

PSG-Juventus Data: 6 settembre

6 settembre Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Canale 5

(201 del satellite), (252 del satellite), (213 del satellite), Streaming: Sportmediaset, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity +

PSG Juventus, match valido per la prima giornata di Champions League, sarà trasmesso su Sky che detiene i diritti dell’intera competizione. I canali sono Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

La partita sarà visibile in chiaro anche su Canale 5 mentre in streaming su Sportmediaset e sull’app a pagamento Mediaset Infinity +. L’incontro potrà essere fruibile, inoltre, anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky.

PSG Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di PSG-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

PSG Juventus, le ultimissime

3-4-3 per Galtier. Davanti a Donnarumma la difesa a tre con Sergio Ramos, Marquinhos e Kimpembe. Per la mediana, i centrali Verratti e Renato Sanches con quest’ultimo che potrebbe sostituire Vitinha, che ha accusato un colpo nel match contro il Nantes. Sulle fasce la qualità di Hakimi e Nuno Mendes. In avanti il solito attacco stellare composto da Messi, Mbappé e Neymar.

La Juventus entra in scena con un 4-4-2. Tra i pali ancora Perin e davanti a lui la difesa con Bonucci e Bremer e come terzini Danilo e Alex Sandro. A centrocampo Locatelli e McKennie affiancano uno degli ex della partita Paredes. In attacco, l’altro ex Di María assieme a Cuadrado e Vlahović.

PSG Juventus, le probabili formazioni

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, McKennie; Cuadrado, Vlahović , Di María.

Precedenti e statistiche

PSG e Juventus non si sono mai affrontate in Champions League. Gli scontri in passato sono stati in totale otto: quattro in Coppa UEFA, due in Coppa delle Coppe e due in Supercoppa europea. L’ultimo precedente risale addirittura al 1997 quando la Juventus vinse la Supercoppa. Finì 6-1 all’andata e 3-1 al ritorno.