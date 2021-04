Dove vedere Parma-Juventus in Diretta TV e Streaming: probabili formazioni e orario 21-04-2021

Dove vedere Juventus-Parma, 32° giornata di Serie A, mercoledì 21 Aprile ore 20:45. La partita Juventus-Parma sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su DAZN, ma visibile anche su Sky.

Domani alle ore 20:45 la Juventus ospita il Parma all’Allianz Stadium in una partita importante per entrambe le formazioni. I bianconeri sono in cerca di riscatto dopo la cocente sconfitta di Bergamo, mentre i crociati devono ottenere un risultato positivo per sperare in una salvezza che appara difficile.

La sconfitta con il Cagliari subita all’ultimo secondo ha messo in vera crisi il Parma che sa di avere poche chance di far risultato a Torino. La Juventus difficilmente sbaglia due partite di seguito ed è conscia che ora non può più sbagliare.

Ultime sulle formazioni di Juventus-Parma

Pirlo dovrà fare a meno di Chiesa che è uscito per infortunio nella sfida contro l’Atalanta. Nella formazione bianconera sono previsti alcuni cambi soprattutto a centrocampo in vista della difficile trasferta del finesettimana a Firenze. Sarà 4-4-2 per i bianconeri con Szczesny tra i pali, Bonucci farà rifiatare Chiellini in difesa giocando al centro al fianco di De Ligt, con Cuadrado e Danilo sulle corsie laterali. A centrocampo chance dal 1′ per Arthur nel mezzo con Bentancur, mentre Kulusevski e Ramsey giocheranno sugli esterni. In avanti è ancora out Ronaldo, con Dybala e Morata che saranno ancora titolari.

D’Aversa sa della difficoltà della partita e che le chance salvezza sono basse, ma cercherà di fare il colpaccio mettendo la miglior formazione possibile. In porta spazio a Sepe, in difesa Osorio e Bani saranno i due centrali con Busi e Pezzella sulle fasce, a centrocampo Brugman giocherà nel mezzo con Grassi e Kurtic leggermente più larghi. In avanti l’unica punta sarà Pellé, assistito sulle corsie laterali da Man e Gervinho.

Probabili formazioni Juventus-Parma

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Ramsey; Dybala, Morata. All. Andrea Pirlo

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho. All. Roberto D’Aversa

Come vedere Juventus-Parma in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Juventus-Parma

Juventus-Parma Data: Mercoledì 21 Aprile

Mercoledì 21 Aprile Orario: 20:45

20:45 Canali TV: DAZN (canale 209 su Sky)

DAZN (canale 209 su Sky) Streaming: DAZN (app e sito web

La partita Juventus-Parma, valida per la 32° giornata di Serie A,sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, Canale 209 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio DAZN per guardare Juventus-Parma in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a DAZN tramite l’app mobile o il sito ufficiale.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Parma:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Parma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Parma

I precedenti tra Juventus e Parma in casa della Vecchia Signora sono nettamente in favore della squadra bianconera di Torino che ha vinto 23 delle 33 partite disputate. Sono stati 7 i pareggi, mentre i successi del Parma sono stati solamente 3.

L’ultima vittoria del Parma a Torino risale al 2011 quando la formazione emiliana si imposero con un perentorio 4-1. Successo che fece seguito a quello ottenuto l’anno prima, in maniera più sofferta, per 3-2.

Dopo aver fallito a Bergamo, la Juventus vuole riscattarsi ed in casa non vuole lasciare altri punti dopo la sconfitta contro il Benevento. Seppur meno perfetta rispetto agli altri anni, la Juventus in casa ha uno score molto positivo 12 vittorie in 16 partite e con 38 punti conquistati sui 48 totali disponibili.

Lontano dal Tardini, invece, il Parma ha conquistato solo un successo in 15 partite, con 6 pareggi ed 8 sconfitte. L’unica ed ultima vittoria esterna del Parma risale 30 Novembre dello scorso anno, quando i crociati si imposero 2-1 a Marassi contro il Genoa.

