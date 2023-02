Dove vedere Andata Ottavi Champions League Diretta TV-Streaming: orari e formazioni 14-15-22-23/2/2023

Ottavi Champions League dove guardarli in diretta TV e streaming. I match si giocheranno nelle giornate del 14-15-22-23 febbraio alle ore 21. Gli incontri saranno visibili su Sky, con la possibilità anche della copertura in chiaro su Canale 5. Altri incontri saranno in esclusiva su Prime Video.

Ritorna anche la Champions League con gli ottavi di ritorni. Tutte le italiane si sono qualificate, ad eccezione della Juventus che è retrocessa in Europa League. Ad inaugurare gli ottavi è il Milan che esordirà in casa contro il Tottenham il 14 febbraio. L’altra italiana a giocare sarà il Napoli che sarà impegnato a Francoforte per la sfida contro l’Eintracht il 21 febbraio.

A chiudere il cerchio delle italiane , sarà l’Inter che dovrà affrontare il Porto il 22 febbraio. Sfide abbastanza abbordabile per le italiani che possono considerarsi fortunate nel sorteggio. Non mancheranno anche le partite di grande livello come quella tra PSG e Bayern Monaco.

Il calendario completo

MILAN-TOTTENHAM, 14 febbraio ore 21

14 febbraio ore 21 PSG-BAYERN MONACO , 14 febbraio ore 21

, 14 febbraio ore 21 BRUGES-BENFICA , 15 febbraio ore 21

, 15 febbraio ore 21 BORUSSIA DORTMUND-CHELSEA , 15 febbraio ore 21

, 15 febbraio ore 21 LIVERPOOL-REAL MADRID , 21 febbraio ore 21

, 21 febbraio ore 21 EINTRACHT FRANCOFORTE-NAPOLI , 21 febbraio ore 21

, 21 febbraio ore 21 LIPSIA-MANCHESTER CITY , 22 febbraio ore 21

, 22 febbraio ore 21 INTER-PORTO, 22 febbraio ore 21

Dove seguire in diretta TV e streaming gli ottavi di Champions League

I diritti della Champions League in Italia sono divisi tra diversi emittenti. I match saranno visibili su Sky mentre altri saranno sono un’esclusiva della piattaforma Prime Video. Per alcuni incontri, invece, c’è la possibilità di vederli in chiaro su Canale 5.

Dove vedere Milan-Tottenham in diretta TV e streaming

Partita : Milan-Tottenham

: Milan-Tottenham Data : 14 febbraio

: 14 febbraio Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV : Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), Canale 5

: (202 del satellite), (213 del satellite) e (252 del satellite), Streaming: Sky Go, Mediaset Play

Milan-Tottenham, le ultimissime

3-5-2 per Stefano Pioli. Difficile il recupero di Maignan, si punterà ancora su Tatarusanu in porta. Difesa a tre con Gabbia, Kjaer e Kalulu. A centrocampo, Theo Hernandez al fianco di Krunic, Tonali, Messias e Leao. In attacco il duo formato da Origi e Giroud.

Il Tottenham di Antonio Conte risponde con un 3-4-2-1. Davanti a Foster la difesa con Romero, Dier e Davies. A centrocampo, i centrali Betancur e Skipp mentre sulle fasce Emerson e Perisic. Sulla trequarti, Kulusevski e Son dietro la punta Kane.

Milan-Tottenham, le probabili formazioni

Milan (3-5-2): Tatarusanu; Gabbia, Kjaer, Kalulu; Hernandez, Krunic, Tonali, Messias, Leao; Origi, Giroud.

Tottenham (3-4-2-1): Foster; Romero, Dier, Davies; Emerson, Betancur, Skipp, Perisic; Kulusevski, Son; Kane.

Dove vedere Psg-Bayern Monaco in diretta TV e streaming

Partita : PSG-Bayern Monaco

: PSG-Bayern Monaco Data : 14 febbraio

: 14 febbraio Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV : Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)

: (202 del satellite), (213 del satellite) e (252 del satellite) Streaming: Sky Go

PSG-Bayern Monaco, le ultimissime

4-1-3-2 per il PSG. Donnarumma a porta e la difesa con Hakimi, Marquinhos, Ramos e Mendes. A centrocampo Pereira a dare da supporto alla trequarti formata da Ruiz, Vitinha e Verratti. In attacco il duo delle meraviglie formato da Neymar e Messi.

4-2-3-1 per il Bayern. Davanti a Sommer il quartetto difensivo con Cancelo, Sarr, De Ligt e Davies. Per il centrocampo, Kimmich e Goretzka. Sulla trequarti, Sane, Musiala e Gnabry dietro Muller.

PSG-Bayern Monaco, le probabili formazioni

PSG (4-1-3-2): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mendes; Pereira; Ruiz, Vitinha, Verratti; Neymar, Messi.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Sommer; Cancelo, Sarr, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Gnabry; Muller.

Dove vedere Club Brugge-Benfica in diretta TV e streaming

Partita : Club Brugge-Benfica

: Club Brugge-Benfica Data : 15 febbraio

: 15 febbraio Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV : Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)

: (202 del satellite), (213 del satellite) e (252 del satellite) Streaming: Sky Go

Club Brugge-Benfica, le ultimissime

Il Benfica sceglie un 4-3-3. Mignolet tra i pali e la difesa con Odoi, Mechele, Sylla e Meijer. In mediana il terzetto con Nielsen, Onyedika e Vanaken. In attacco l’ex Bologna Skov Olsen con Jutgla e Sowah.

Il Club Brugge schiera un 4-2-3-1. Bah, Antonio Silva ed Otamendi potrebbero essere i difensori della porta di Valchodimos. Per la mediana Enzo Fernandez e Florentino. Sulla trequarti, ; Aursnes, Rafa Silva e Joao Mario dietro Ramos.

Club Brugge-Benfica, le probabili formazioni

Bruges (4-3-3): Mignolet; Odoi, Mechele, Sylla, Meijer; Nielsen, Onyedika, Vanaken; Skov Olsen, Jutgla, Sowah.

Benfica (4-2-3-1): Valchodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Enzo Fernandez, Florentino; Aursnes, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos.

Dove vedere Borussia Dortmund-Chelsea in diretta TV e streaming

Partita : Borussia Dortmund-Chelsea

: Borussia Dortmund-Chelsea Data : 15 febbraio

: 15 febbraio Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV : –

: Streaming: Amazon Prime Video

Borussia Dortmund-Chelsea, le ultimissime

Borussia Dortmund con 4-2-3-1. Kobel tra i pali e la difesa con Wolf, Sule, Schlotterbeck e Guerreiro. A centrocampo, Emre Can con Ozcan. Sulla trequarti, Adeyemi, Bellingham e Malen dietro l’unica punta Haller.

4-3-3 per il Chelsea. Arrizabalaga a porta e la difesa con James, Thiago Silva, Badiashile e Cucurella. A centrocampo, Gallagher, Enzo Fernandez e Mount. In attacco l’esordio in Champions League per il nuovo acquisto Joao Felix al fianco di Madueke ed Havertz.

Borussia Dortmund-Chelsea, le probabili formazioni

Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Emre Can, Ozcan; Adeyemi, Bellingham, Malen; Haller.

Chelsea (4-3-3): Arrizabalaga; James, Thiago Silva, Badiashile, Cucurella; Gallagher, Enzo Fernandez, Mount; Madueke, Havertz, Joao Felix.

Dove vedere Eintracht Francoforte-Napoli in diretta TV e streaming

Partita : Eintracht-Napoli

: Eintracht-Napoli Data : 21 febbraio

: 21 febbraio Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV : Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), Canale 5

: (202 del satellite), (213 del satellite) e (252 del satellite), Streaming: Sky Go, Mediaset Play

Eintracht-Napoli, le ultimissime

3-4-3 per l’Eintracht. Davanti a Trapp la difesa a tre formata da N’Dicka, Tuta e Hasebe. A centrocampo i centrali Sow e Rode mentre sulle corsie laterali Pellegrini e Knauff. In attacco tutta la qualità di Götze al fianco di Lindstrom e Kolo Muani.

Il Napoli con il solito 4-3-3. Davanti a Meret la difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo, gli insostituibili Anguissa, Lobotka e Zielinski. Per l’attacco, il terzetto formato da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Eintracht-Napoli, le probabili formazioni

Eintracht Francoforte (3-4-3): Trapp; N’Dicka, Tuta, Hasebe; Pellegrini, Sow, Rode, Knauff; Lindstrom, Kolo Muani, Götze.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Dove vedere Liverpool-Real Madrid in diretta TV e streaming

Partita : Liverpool-Real Madrid

: Liverpool-Real Madrid Data : 21 febbraio

: 21 febbraio Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV : Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)

: (202 del satellite), (213 del satellite) e (252 del satellite) Streaming: Sky Go

Liverpool-Real Madrid, le ultimissime

Liverpool con 4-3-3. Davanti ad Alisson la difesa con Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez e Robertson. A centrocampo, Milner con Fabinho e Elliott. Per l’attacco, Salah supportato dai due compagni di reparto Firmino e Luis Diaz.

Modulo speculare anche per il Real Madrid. Courtois tra i pali e Carvajal e Militao al fianco di Alaba e Mendy. In mediana Valverde, Kroos assieme a Modric. Per l’attacco Asensio e Rodrygo insieme a Vinicius Jr.

Liverpool-Real Madrid, le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Milner, Fabinho, Elliott; Salah, Firmino, Luis Diaz.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Asensio, Rodrygo, Vinicius Jr.

Dove vedere Inter-Porto in diretta TV e streaming

Partita : Inter-Porto

: Inter-Porto Data : 22 febbraio

: 22 febbraio Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV : –

: Streaming: Amazon Prime Video

Inter-Porto, le ultimissime

3-5-2 per l’Inter. Onana tra i pali e la difesa con Skriniar, Acerbi e Bastoni. A centrocampo, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan come centrali mentre sulle fasce Darmian con Dimarco. In attacco il duo formato da Lautaro e Lukaku.

Il Porto risponde con un 4-4-2. Costa a porta e la difesa a quattro con Joao Mario, Pepe, Marcano e Wendell. A centrocampo Pepê e Gruijc al fianco di Uribe e Galeno. Per l’attacco Taremi con Evanilson.

Inter-Porto, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku.

Porto (4-4-2): Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Wendell; Pepê, Gruijc, Uribe, Galeno; Taremi, Evanilson.

Dove vedere Lipsia-Manchester City in diretta TV e streaming

Partita : Lipsia-Manchester City

: Lipsia-Manchester City Data : 22 febbraio

: 22 febbraio Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV : Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)

: (202 del satellite), (213 del satellite) e (252 del satellite) Streaming: Sky Go

Lipsia-Manchester City, le ultimissime

4-4-2 per il Lipsia. Blaswich tra i pali e la difesa con Henrichs, Klostermann, Gvardiol e Halstenberg. A centrocampo, i centrali Laimer e Schlager mentre sulle fasce Szoboszlai e Forsberg. In attacco, le due punte André Silva e Werner.

Il Manchester City con un 4-1-4-1. Ederson a porta e la difesa con Lewis, Walker, Akanji e Ake. Rodri sarà a supporto del quartetto formato da Silva, Alvarez, Mahrez e Grealish. In avanti la sola punta Haaland.

Lipsia-Manchester City, le probabili formazioni

Lipsia (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Klostermann, Gvardiol, Halstenberg; Szoboszlai, Laimer, Schlager, Forsberg; André Silva, Werner.

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Lewis, Walker, Akanji, Ake; Rodri; Silva, Alvarez, Mahrez, Grealish; Haaland.