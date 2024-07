La partita Olanda-Inghilterra si giocherà allo stadio “Signal Iduna Park” di Dortmund, mercoledì 10 luglio, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport e su Rai 1, mentre le alternative streaming saranno rappresentate, oltre che da Rai Play e SkyGo, anche da Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Dove vedere Olanda-Inghilterra in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 10-07-2024.

La seconda sida delle semifinali europee si terrà il prossimo mercoledì 10 luglio, la quale decreterà chi tra Olanda e Inghilterra avrà diritto a disputare la finale della competizione in programma il 14 luglio a Berlino.

Dopo la doppia vittoria ai calci di rigore, prima contro la Slovacchia e poi in seguito contro la Svizzera, l’Inghilterra si appresta a disputare la semifinale europea contro l’Olanda. Anche nel corso del match contro gli elvetici, gli uomini si Southgate sono apparsi per lunghi tratti della gara incapaci di sviluppare una manovra pericolosa di gioco con la Svizzera che prima è passata in vantaggio e poi è stata riagguantata dal gol di Saka. Servirà sicuramente un’inversione di rotta nell’atteggiamento proposto in campo da parte dell’Inghilterra se vorrà ambire a strappare un pass per l’ultimo step dell’Europeo.

Dall’altra parte l’Olanda di Koeman che ha raggiunto la semifinale dopo aver superato il test della Turchia, gli Orange, infatti, dopo esser passati in svantaggio ed esser stati totalmente in balia dei turchi nel corso della prima frazione di gara, sono scesi in campo nella ripresa con un atteggiamento del tutto diverso rovesciando le sorti del match terminato poi 2-1 grazie alle reti di De Vrij e all’autogol di Muldur. Adesso Koeman vorrà condurre i suoi all’ultimo match della competizione, nella speranza che questi ultimi possano tornare al alzare la coppa europea che manca in casa olandese dal lontano 1988.

Dove vedere Olanda-Inghilterra in diretta Tv e Streaming

Partita : Olanda-Inghilterra

: Olanda-Inghilterra Data: 10 luglio

10 luglio Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Sky Sport e Rai 1

: Sky Sport e Rai 1 Streaming: Now Tv, Rai Play e SkyGo

Olanda-Inghilterra sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213). Inoltre, il match sarà trasmesso in chiaro su Rai 1.

L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese. Così come anche l’applicazione Rai Play consentirà a tutti di poter prendere visione dello streaming del match in maniera totalmente gratuita, scaricando l’app dal proprio store quest’ultima disponibile sia per IOS che per Android.

La partita Olanda-Inghilterra potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente dal proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Olanda-Inghilterra le ultimissime:

Nell’Olanda, Koeman confermerà molto probabilmente gli stessi undici scesi in campo contro la Turchia, con un unico ballottaggio sull’out difensivo di sinistra tra Ake e Van de Ven, quest’ultimo entrato benissimo contro i turchi e succeduto proprio al difensore del Manchester City. Per il resto la difesa sarà composta dai colossi difensivi De Vrij e Van Dijk con Dumfries a completare il reparto. A centrocampo Schouten e Reijnders avranno compiti di interdizione, mentre Xavi Simons sarà incaricato di valorizzare al meglio i movimenti delle tre punte offensive. Proprio l’attacco sarà composta da Gakpo a sinistra, Bergwijn dalla parte opposta e Depay centrale.

Negli inglesi, Soutghate confermerà il 3-4-2-1 con l’uragano Kane al centro dell’attacco, mentre alle sue spalle la batteria di trequartisti sarà composta da Saka e Foden larghi e con Bellingham al centro. In mediana inamovibile Rice, il quale sarà affiancato dal giovane 2005, Mainoo.

Olanda-Inghilterra Probabili Formazioni:

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Djik, Aké; Reijnders, Schouten, Xavi Simons; Bergwijn, Depay, Gakpo. CT Koeman.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Konsa; Trippier, Mainoo, Rice, Saka; Bellingham, Foden; Kane. CT Southgate.

