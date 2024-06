Dove vedere Olanda-Francia in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 21-06-2024

La partita Olanda-Francia si giocherà allo stadio “Red Bull Arena” di Lipsia, sabato 21 giugno, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport e su Rai Uno, mentre le alternative streaming saranno rappresentate, oltre che da Rai Play e SkyGo, anche da Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Dopo il successo all’esordio contro la Polonia per 2-1 nel segno di Gakpo e Weghorst, l’Olanda è pronta a misurarsi con la contendente numero uno per il primo posto nel Gruppo D, la Francia di Deschamps. Gli Orange, capeggiati da Koeman, vorranno puntare ad un altro successo pieno, nel tentativo di strappare quanto prima il pass per la fase successiva degli Europei, visto che chi uscirà vincitore dal match, sarà aritmeticamente qualificato.

Stesso obiettivo anche per la Francia, la quale resta in apprensione per le condizioni della propria stella in attacco Kylian Mbappè, infortunatosi al naso dopo uno scontro di gioco nella gara d’apertura contro l’Austria, poi vinta dai francesi. In attesa di sapere se potrà contare sul proprio numero 10, Deschamps vorrà replicare la prestazione esaltante vista contro l’Austria, dove i francesi hanno dominato per lunghi tratti della gara, per chiudere quanto prima il discorso vittoria e consolidare il primo posto dei transalpini nel girone.

Dove vedere Olanda-Francia in diretta Tv e Streaming

Partita : Olanda-Francia

: Olanda-Francia Data: 21 giungo

21 giungo Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Sky Sport Uno e Rai Uno

: Sky Sport Uno e Rai Uno Streaming: Now Tv, Rai Play e SkyGo

Olanda-Francia sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213). Inoltre, il match sarà trasmesso in chiaro su Rai Uno.

L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese. Così come anche l’applicazione Rai Play consentirà a tutti di poter prendere visione dello streaming del match in maniera totalmente gratuita, scaricando l’app dal proprio store quest’ultima disponibile sia per IOS che per Android.

La partita Olanda-Francia potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente da proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Olanda-Francia le ultimissime:

Le due formazioni si fronteggeranno con lo stesso modulo, ovvero il 4-3-3. A partire da Koeman, che si affiderà ad una difesa per due terzi di importazione italiana con i due interisti Dumfries e De Vrij che si posizioneranno al fianco di Van Dijk e Akè che completeranno il reparto. A centrocampo un’altra conoscenza del campionato italiano, Tijjani Reijnders, al quale sarà affidato il compito di dettare ai tempi di gioco, sorretto dall’ex Bologna Schouten a destra e da Veerman dalla parte opposta. Davanti tridente inamovibile composto da Depay falso nove e da Gakpo e Xavi Simons sui lati.

Dall’altra parte Deschamps, nel caso di forfait di Mbappè, affiderà la conduzione dell’attacco a Olivier Giroud che sarà sostenuto da Dembelè e Thuram sulle fasce. Più indietro, lasciato libero di svariare, ci sarà Griezmann, con Kante e Rabiot a fare da interdittori. In difesa faranno coppia fissa Upamecano e Saliba, mentre terzini agiranno Theo Hernandez e Koundè. In porta Maignan.

Olanda-Francia Probabili Formazioni:

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Simons, Depay, Gakpo.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembélé, Giroud, Thuram.

