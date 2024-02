Dove vedere Napoli-Verona in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 04-02-2024

La partita si giocherà allo stadio “Maradona” di Napoli, domenica 4 febbraio alle ore 15:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Dove vedere Napoli-Verona

Dopo il pareggio per 0-0 contro la Lazio, il Napoli di Walter Mazzarri si appresta ad ospitare nel prossimo match di campionato l’Hellas Verona di Marco Baroni. Gli azzurri devono necessariamente ricominciare a macinare punti vista l’attuale posizione di classifica la quale vede questi ultimi fermi al 9° posto in classifica con 4 lunghezze di distanza dalla zona Champions. In casa però lo score del Napoli sembra essere decisamente migliore di quello lontano dai propri tifosi visto che negli ultimi 3 sconti al Maradona gli uomini di Mazzarri sono riusciti a strappare 2 vittorie contro Salernitana e Cagliari e 1 pareggio contro il Monza. L’uomo più atteso del match sarà sicuramente Cyril Ngonge, ex della partita, passato al Napoli proprio dopo aver totalizzato con la maglia dell’Hellas ben 6 gol e 2 assist nella prima metà di stagione con gli scaligeri.

Dall’altra parte un Verona profondamente trasformato dopo la sessione di calciomercato invernale, Marco Baroni si è infatti visto privare di profili importantissimi come Djuric, Hien, Terracciano, Doig, Faraoni e lo stesso Ngonge. Baroni dovrà dunque reinventarsi un nuovo Verona che possa essere competitivo anche dopo le pesantissime cessioni se vorrà continuare a tener fuori dalla zona rossa della classifica la formazione scaligera. Un ulteriore obiettivo dei gialloblù sarà quello di cancellare anche il dato relativo alle ultime uscite in trasferta del Verona lontano dalle mura amiche dove sono arrivate 3 sconfitte contro Roma, Inter e Salernitana.

Dove vedere Napoli-Verona in Diretta Tv e Streaming

Napoli-Verona sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match, oltre che su Dazn, potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Napoli-Verona potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Napoli-Verona le ultimissime:

Mazzarri potrà sorridere dopo le notizie del recupero dall’infortunio di Natan e il rientro dalla Coppa d’Africa di Zambo Anguissa, proprio il camerunense è pronto a esser rilanciato a centrocampo dal 1’ minuto al fianco di Lobotka. Sulle corsie larghe dovrebbero essere confermati Di Lorenzo e Mario Rui, con quest’ultimo che dovrebbe partire ancora titolare a svantaggio di Mazzocchi. In difesa difficile un impiego dall’inizio di Natan, con Juan Jesus ancora favorito per la posizione di braccetto di sinistra, al centro ci sarà invece Rrahmani con Ostigaard dalla parte opposta. Davanti in attesa del rientro effettivo di Osimhen, toccherà ancora a uno tra Simeone e Raspadori guidare l’attacco con Kvara e Politano larghi.

Nel Verona, Barioni riparte dal suo 4-2-3-1 con una difesa composta da Cabal e Tchatchoua sulle fasce e Dawidowic e Magnani agenti centralmente. Mediana affidata ad un altro ex del match come Folorunsho, al fianco di Duda. Mentre la batteria di trequartisti sarà composta da Serdar, Suzlov e Lazovic, incaricati di sorreggere l’unica punta Noslin.

Napoli-Verona probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ostigaard; Anguissa, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni.