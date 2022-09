Napoli Torino, dove vedere il match valido per l’8ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 1 ottobre alle 15:00 al Maradona. Napoli – Torino sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

Dopo la sosta per le Nazionali, ritorna il campionato di Serie A. A fare da apripista all’ottava giornata è il match tra Napoli e Torino. Gli azzurri sono reduci dall’importantissima vittoria a San Siro contro il Milan per 2-1 firmata da Matteo Politano su rigore e poi il gol di Giovanni Simeone che ha chiuso la pratica, dopo il pareggio momentaneo dei padroni di casa con Olivier Giroud.

Luciano Spalletti chiede conferme anche in casa dove la sua squadra ha sempre sofferto. Sarà una partita davvero difficile contro il Torino di Ivan Jurić. I granata sembrano aver iniziato col piede giusto, sono già a dieci punti in campionato, ma sono stati beffati nelle ultime giornate, sia contro l’Inter che contro il Sassuolo, perdendo solo per un gol al 90′.

Dove vedere Napoli-Torino in diretta TV e streaming

Partita: Napoli-Torino

Napoli-Torino Data: 1 ottobre

1 ottobre Orario: 15:00

15:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Napoli Torino, match dell’8ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Napoli – Torino sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Torino in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Napoli Torino è a cura di Stefano Borghi affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Torino

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Torino in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli Torino, le ultimissime

4-3-3 per Luciano Spalletti. A porta confermatissimo Meret dopo l’ottima prestazione a San Siro. Davanti a lui la difesa con Rrahmani e Kim come centrali e sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo ballottaggio tra Anguissa ed Elmas con il camerunense che sembra essere preferito al fianco di Lobotka e Zielinski. Ancora indisponibile Osimhen e in attacco dovrebbero esserci Lozano e Simeone assieme a Kvaratskhelia.

Il Torino risponde con un 3-4-2-1. Tra i pali Milinković-Savić e la difesa formata da Schuurs, Buongiorno e Rodríguez. Jurić non riesce a recuperare Ricci e in mediana dovrebbe schierare dal primo minuto Singo con Linetty, Lukić e Lazaro. Sulla trequarti Radonjić e Vlašić a dare supporto all’unica punta Sanabria.

Napoli Torino, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

TORINO (3-4-2-1): Milinković-Savić; Schuurs, Buongiorno, Rodríguez; Singo, Linetty, Lukić , Lazaro; Radonjić , Vlašić , Sanabria.

Napoli Torino, precedenti e statistiche

Sono in totale 156 i precedenti tra Napoli e Torino. Le vittorie sono 52 per gli azzurri, 44 per i granata mentre 60 i pareggi. L’ultimo precedente risale allo scorso anno dove il Napoli vinse per 1-0 grazie alla rete di Osimhen.