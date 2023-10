Dove vedere Napoli-Real Madrid i in diretta TV, streaming, probabili formazioni e orario 03/10/2023

Dove vedere Napoli-Real Madrid, partita valevole per la 2° Giornata di Champions League. Il match si giocherà martedì 3 ottobre 2023 alle 21:00. La partita sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky.

Per la seconda giornata del girone C, il Napoli affronta il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria in trasferta contro il Lecce per 4-0. Lo scorso turno, però, hanno vinto col Braga grazie ad un autorete di Niakata dopo la rete di Di Lorenzo. Sebbene l’autogol fortunoso, il Napoli aveva giocato bene ma non era mai riuscito a concretizzare.

I Blancos, invece, hanno vinto, soffrendo, contro l’Union Berlino. Contro la squadra della capitale sono riusciti a vincere solo all’ultimo minuto di recupero grazie alla rete di Bellingham e questa partita potrebbe essere già determinante. Il Real Madrid, tra l’altro, si è ripreso il vertice della classifica dopo aver vinto lo scontro diretto contro il Girona per 3-0.

Le due squadre si sono già affrontate, ai quarti dell’edizione 2017. A vincere furono proprio gli spagnoli per 3-1 con il vantaggio iniziale di Mertens, che poi causerà un autorete, un gol di Sergio Ramos e quello di Alvaro Morata.

Dove vedere Napoli-Real Madrid in diretta TV

Partita: Napoli-Real Madrid

Napoli-Real Madrid Data: 3 ottobre

3 ottobre Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky

Streaming: SKY GO

Napoli Real Madrid, match valido per la prima giornata di Champions League, sarà trasmesso in esclusiva su Sky che detiene i diritti dell’intera competizione. I canali sono Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet. Non è prevista, dunque, la trasmissione in chiaro su Canale 5.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Real Madrid

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Real Madrid in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli-Real Madrid, le ultimissime

Rudsi Garcia riparte dal 4-3-3. Davanti a Meret la difesa con Ostigard e Natan, che hanno fatto bene col Lecce, mentre sulle fasce Mario Rui e Di Lorenzo. Per il centrocampo, Anguissa con Lobotka e Zielinski. In attacco, il trio delle meraviglie formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, a caccia del loro primo gol europeo.

Carlo Ancelotti si affida al 4-3-1-2. Con Kepa tra i pali, Carvajal, Rudiger, Nacho e Mendy coordineranno il reparto difensivo. Nella mediana Modric al fianco di Tchouameni e Camavinga ed in attacco, ha recuperato Joselu che però parte dalla panchina e a fare da sponda ci sarà Bellingham con Rodrygo e Vinicius Junior.

Napoli-Real Madrid, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Modric, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior.