Dove vedere Napoli-Genoa in diretta TV, streaming, formazioni e orario 15-5-2022

Dove vedere Napoli-Genoa, match valido per la 37° giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 15 maggio alle 15:00 al Maradona. Napoli – Genoa sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Dopo la vittoria di Torino di sabato pomeriggio, il Napoli ritorna al Maradona. Gli azzurri ospiteranno il Genoa domenica pomeriggio. Questa sarà una partita di grande importanza emozionale per la squadra di Luciano Spalletti. Infatti, sarà l’ultima per il capitano Lorenzo Insigne nel proprio stadio dopo anni e anni in azzurro. L’attaccante italiano, a giugno, approderà al Toronto.

Una partita che vale doppio per il centravanti napoletano che vuole lasciare i suoi tifosi con un gol e farsi ripagare del rigore sbagliato nella scorsa giornata contro i granata. Ben diverso, però, è l’umore del Genoa. La squadra allenata da Alexander Blessin deve guadagnarsi ancora la salvezza. L’entusiasmo è alle stelle per via della vittoria in rimonta dello scorso turno contro la Juventus.

I tre punti contro i bianconeri sono stati fondamentali per lo slancio dei rossoblù verso la salvezza. Il Grifone è penultimo a 28 punti e a solamente due punti dalla zona calda. La sfida contro il Napoli potrebbe essere determinante anche perché il Genoa conoscerà già il risultato della Salernitana, impegnata ad Empoli, ed aspetterà notizie nel posticipo tra Cagliari ed Inter.

Dove vedere Napoli-Genoa in diretta TV e streaming

Partita: Napoli-Genoa

Napoli-Genoa Data: 15 maggio

15 maggio Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre)

Streaming: DAZN

Napoli Genoa, match della 37° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Napoli – Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Genoa in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Dove ascoltare Napoli-Genoa in radiocronaca

La radiocronaca di Napoli-Genoa sarà disponibile, a partire dalle 15.00, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Napoli-Genoa, le ultimissime

Solito 4-2-3-1 per il Napoli. Ospina tra i pali e la difesa con Rrahmani e Koulibaly come centrali e sulle fasce Di Lorenzo con Mario Rui. Per il centrocampo azzurro Fabian Ruiz farà coppia con Anguissa. Sulla trequarti gli azzurri si affidano a Politano, Zielinski ed Insigne dietro l’unica punta Osimhen.

Stesso modulo anche per il Genoa. Davanti a Sirigu la difesa che prevede Hefti, Bani con Ostigard e Criscito, autore del rigore della vittoria contro la Juve. Per la mediana dei rossoblù, Blessin si affida a Badelj e Galdames. A fare da supporto a Destro ci sono Melegoni, Amiri e Portanova.

Napoli-Genoa, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Criscito; Badelj, Galdames; Melegoni, Amiri, Portanova; Destro.

Le statistiche

Sono 122 in totale le partite giocate tra Napoli e Genoa. Al netto ci sono 46 vittorie degli azzurri, 40 pareggi e 36 vittorie del Genoa. Nell’ultimo precedente al Maradona, dello scorso anno, il Napoli trionfò per 6-0 con la doppietta di Lozano e le reti di Zielinski, Mertens, Elmas e Politano.