Dove vedere Napoli-Cagliari in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 16-11-2023

La partita si giocherà allo stadio “Maradona” di Napoli, domenica 16 novembre alle ore 18:00. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Il Napoli cerca riscatto in campionato dopo essere uscito da un tour de force intenso che ha visto gli azzurri ottenere solamente 3 punti nelle ultime 3 gare contro Atalanta, Inter e Juventus. Mazzarri spererà, dunque, di riuscire a risalire la china della classifica che vede gli azzurri bloccati al 6 posto in classifica, grazie al calendario che d’ora in avanti, almeno sulla carta dovrebbe essere più amichevole per i partenopei. Attualmente gli azzurri sono ancora pienamente in lotto per un piazzamento in Champions, ma la scalata partenopea dovrà avere inizio già dalla prossima gara casalinga contro il Cagliari per non ritrovarsi a dover addio troppo presto alla massima competizione europea.

Dall’altra parte un Cagliari d’autore quello capitanato da Claudio Ranieri, che man mano sta riuscendo a tirar fuori sempre di più l’identità calcistica dei rossoblù. Il Cagliari è reduce infatti da un ottimo periodo positivo in termini di risultati, il quale ha visto gli uomini di Ranieri uscire sconfitti solamente contro Juve e Lazio nelle ultime 6 gare disputate. Un ulteriore sollievo è rappresentato dall’aver abbandonato anche se solamente per un punto di vantaggio sulla terzultima la zona critica della classifica. Inoltre, l’arma in più di questo Cagliari sembrano confermarsi sempre più concretamente i minuti finali della partita, dove sono arrivati ben 6 punti dei 13 totalizzati fin qui dalla formazione sarda, il Napoli è avvisato.

Dove vedere Napoli-Cagliari in diretta Tv e Streaming

Napoli-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Napoli-Cagliari potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Napoli-Cagliari le ultimissime:

Mazzarri si gode l’ottima prestazione di Natan contro il Braga ed è pronto ad affidargli ancora una volta la corsia difensiva di sinistra, attanagliata dagli infortuni. Al fianco del brasiliano il connazionale Juan Jesus e Rrhamani, con Di Lorenzo sull’out opposto. A centrocampo confermati Zielinski, Lobotka e Anguissa. Davanti peso dell’attacco su Osimhen, mentre Politano e Kvara agiranno ai suoi lati.

Nel Cagliari, Ranieri, si affiderà al 4-2-3-1 con Zappa e Augello terzini e Dossena e Goldaniga centrali. In regia ci saranno Makoumbou e Prati, mentre dagli ultimi venti metri in poi ci saranno Viola, Nandez e Luvumbo alle spalle di Andrea Petagna.

Napoli-Cagliari probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri



CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Prati; Viola; Luvumbo, Petagna. All. Ranieri