Dove vedere Monza-Milan in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 18-2-2024

Dove vedere Monza-Milan, 25ma Giornata di Serie A, Domenica 18 Febbraio 2024 alle 20:45. Il match dell’U-Power Stadium di Monza tra i brianzoli e il Milan sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN.

Un grande match tra due squadre unite, soprattutto dal punto di vista dirigenziale, da un legame speciale.

Il match dell’U-Power Stadium sarà particolarmente suggestivo per Adriano Galliani, ma nonostante tutto, non ci sarà tempo per i ricordi in un match che può significare molto per l’andamento della classifica di entrambe le squadre.

Il Monza sogna il colpo casalingo contro i rossoneri e una vittoria, dopo 5 punti in 3 partite, potrebbe rilanciare le ambizioni europee di una squadra che attualmente viaggia a metà classifica.

Raffaele Palladino cerca il salto di qualità e ha in Colpani il possibile leader che può trascinare la squadra verso un risultato storico.

Il Milan, invece, arriva dalla vittoria in Europa League contro il Rennes dove ha convinto anche dal punto di vista del gioco.

L’ultimo periodo è stato particolarmente fruttuoso per i rossoneri che hanno distanziato di 10 punti la coppia Bologna-Atalanta per il quarto posto e ha avvicinato la Juventus che adesso dista solo un punto nella lotta al secondo posto.

La vittoria contro il Napoli ha dato nuova fiducia ai rossoneri che sono pronti al colpo esterno, magari affidandosi a nuovi interpreti come Luka Jovic, spesso decisivo quando chiamato in causa.

Come vedere Monza-Milan in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Monza-Milan

: Monza-Milan Data : Domenica 18 Febbraio 2024

: Domenica 18 Febbraio 2024 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e canale Sky)

: DAZN (app e canale Sky) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra il Monza di Raffaele Palladino e il Milan di Stefano Pioli, il 18 Febbraio 2024, alle ore 20:45 in diretta Tv su DAZN e sul canale dedicato agli abbonati all’offerta Sky-DAZN, presente nell’emittente satellitare.

La telecronaca di Monza – Milan su DAZN è a cura di Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi.

Per poter guardare la partita Monza Milan in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Milan-Napoli, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Monza-Milan sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Monza-Milan

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Monza-Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime di Monza-Milan

Il Monza di Palladino giocherà con il classico 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta, Izzo, Pablo Marì, Carboni e Birindelli in difesa, mentre a centrocampo ci potrebbe essere una possibilità dal primo minuto per Alessio Zerbin.

Matteo Pessina aggirerà a centrocampo con Bondo e Colpani, mentre sulla trequarti giocheranno Colpani e Dany Mota Carvalho con Valentin Carboni pronto a subentrare. L’unica punta sarà Colombo.

Il Milan, dopo la sfida contro il Rennes in Europa League, dovrebbe optare per un leggero turnover, soprattutto in fase offensiva.

Sarà Luka Jovic a guidare l’attacco rossonero con Okafor che darà un turno di riposo a Rafa Leao. Loftus Cheek e Pulisic completeranno la trequarti.

Maignan difenderà i pali del Milan con Florenzi, Thiaw, Gabbia e Theo a completare il reparto di difesa. A centrocampo, invece, Reijnders farà coppia con Adli con Bennacer in panchina.

Le probabili formazioni di Monza-Milan

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A.Carboni; Birindelli, Pessina, Bondo, Zerbin; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, D’Ambrosio, Gagliardini, Machin, V.Carboni, Djuric, Pedro Pereira, Bettella, Maldini, Akpa Akpro, Ciurria, Caldirola, Kyriakopoulos. Indisponibili: Papu Gomez. Allenatore: Raffaele Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Okafor; Jovic. A disposizione: Sportiello, Mirante, Terracciano, Kjaer, Simic, Jimenez, Bartesaghi, Bennacer, Musah, Chukwueze, Rafael Leao, Giroud. Indisponibili: Calabria, Kalulu, Tomori, Pobega. Allenatore: Stefano Pioli.