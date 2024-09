La partita si giocherà allo stadio “U-Power Stadium” di Monza, domenica 15 settembre alle ore 20:45. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn, mentre un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Dove vedere Monza-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 15-10-2024.

Il Monza è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo le prime tre gare di campionato che hanno visto i brianzoli pareggiare con Fiorentina ed Empoli ed uscire sconfitti dalla gara casalinga contro il Genoa. Alla ripresa della pausa nazionali, gli uomini di Alessandro Nesta dovranno ospitare tra le proprie mura i campioni in carica dell’Inter contro la quale gli errori da commettere saranno pari a zero. Lo score dei brianzoli contro i nerazzurri è del tutto a favore di questi ultimi, con 3 successi, 1 pareggio e sola sconfitta negli ultimi anni.

Dall’altra parte l’Inter si appresta ad approcciarsi alla ripresa con lo stesso identico atteggiamento mostrato nelle gare contro Atalanta, Lecce e Genoa nelle quali i nerazzurri sono riusciti ad ottenere un totale di 7 punti. L’obiettivo del gruppo nerazzurro e di mister Inzaghi sarà quello di uscire dal campo con altri tre punti da sommare alla propria classifica prima di incamminarsi nel doppio scontro cruciale contro Manchester City e Milan della prossima settimana.

Dove vedere Monza-Inter in diretta Tv e Streaming

Monza-Inter sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn per tutti coloro i quali avranno sottoscritto un abbonamento DAZN STANDARD (34,99€) oppure DAZN PLUS (59,99€) con la piattaforma, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Monza-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Monza-Inter le ultimissime:

Nei Brianzoli, Nesta si affiderà ad un 3-4-2-1 con Izzo-Marì e Carboni a comporre la retroguardia davanti a Turati. A centrocampo Bondo e Pessina saranno i perni centrali con ai propri lati Kyriakopoulos e Pereira. Davanti Maldini e Caprari saranno incaricati di rifornire l’unica punta Djuric di palle invitati nel tentativo di far male all’Inter.

Nell’Inter, invece, complice anche il tour de force in programma la prossima settimana contro City e Milan, Inzaghi potrebbe optare per un po’ di turnover soprattutto a centrocampo con Frattesi che scalpita per una maglia da titolare ai danni di Mkhytarian. Anche sulle fasce potrebbero esserci cambiamenti con Dumfries e Carlos Auguso che potrebbero fare il loro debutto dal primo minuto in questa stagione, facendo tirare il fiato a Darmian e Dimarco. Davanti Taremi parte favorito rispetto a Lautaro per andare ad affiancare Thruam, visto che l’argentino si è aggregato al gruppo soltanto ieri e Inzaghi non vorrebbe rischiarlo.

Monza-Inter probabili formazioni:

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marí, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djurić. All. Nesta.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Taremi.

