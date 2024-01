Dove vedere Monza-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 13-01-2024

La partita si giocherà allo stadio “U-Power Stadium” di Monza, sabato 13 gennaio alle ore 20:45. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Michele Di Gregorio, un derby da ex. Il portiere del Monza ha vinto uno scudetto Primavera con l’Inter – StadioSport.it

Dopo le ultime tre uscite senza andare a segno, il Monza è riuscito a ritrovare la via del gol nella prima gara del suo 2024 battendo il Frosinone allo Stipre per 2-3. La svolta dei brianzioli sembra essere arrivata dalle scelte di Raffaele Palladino di prediligere un attacco più mobile con Colpani e Carboni trequartisti e Dany Mota riferimento centrale. Questo assetto, infatti, ha permesso al Monza di non dare punti di riferimento al Frosinone e di sfruttare al meglio le occasioni in contropiede, dal quale sono nati i tre gol dei biancorossi. Palladino proverà a riproporre lo stesso schema anche nella prossima gara casalinga contro l’Inter capolista nella speranza di riuscire a strappare un nuovo risultato utile e di entrare nella parte sinistra della classifica.

Dall’altra parte ci sarà invece un Inter apparsa molto sulle punte nulle ultime due gare disputate contro Genoa e Verona. Contro i rossoblù i nerazzurri avevano già dato i primi segni di stanchezza non riuscendo ad andare oltre l’1-1, mentre nell’ultima gara contro gli scaligeri la vittoria è arrivata solamente nei minuti finali, dopo che Herny aveva fallito l’occasione dal dischetto del 2-2. Un Inter, dunque, che deve assolutamente ritrovare il ritmo partita già dalla prossima trasferta contro il Monza, nella quale gli uomini di Inzaghi non potranno assolutamente sbagliare se vorranno continuare a tenere la Juventus a debita distanza dal primato.

Dove vedere Monza-Inter in Diretta Tv e Streaming

Partita : Monza-Inter

: Monza-Inter Data: 13 gennaio

13 gennaio Orario: 20:45

20:45 Diretta Tv : Sky Sport

: Sky Sport Streaming: Dazn, SkyGo, Now Tv e Tim Vision

Monza-Inter sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match, oltre che su Dazn, potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Monza-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Monza-Inter le ultimissime:

Nel Monza Palladino dovrà fare a meno di Di Gregorio, il quale ne avrà ancora per un mese prima del rientro fra i pali, al suo posto ci sarà Sorrentino. In difesa saranno due gli ex Inter, quali D’ambrosio e Caldirola, impegnati da rispettivi braccetti con Pablo Marì centrale. Sugli esterni dovrebbero spuntarla ancora Ciurria e Pereira, mentre davanti spazio ancora al gioiello della primavera interista Valentin Carboni al fianco dell’altro grande talento italiano Andrea Colpani, entrambi a sostegno della punta mobilie Dany Mota.

Nell’Inter saranno pochissimi i cambi di formazione rispetto alla ultima contro il Verona per Simone Inzaghi. In difesa confermatissimo Pavard, il quale ha ufficialmente ripreso il proprio ruolo come braccetto di desta a discapito di Bisseck, al fianco di Acerbi e Bastoni. Sugli esterni a sinistra tornerà Dimarco, mentre dalla parte opposta resta vivo il ballottaggio Dumfries-Darmian, con l’olandese leggermente in vantaggio per una maglia da titolare. A centrocampo confermato il tris composto da Barella-Calhanoglu- Mkhitaryan, con Frattesi ancora dalla panchina. Davanti invece, imprescindibile la coppia Martinez–Thuram.

Monza-Inter probabili formazioni:

Monza (3-4-2-1): Sorrentino, D’ambrosio, Caldirola, Marì, Pereir, Gagliardini, Pessina, Ciurria, Colpani, Carboni, Mota. All. Raffaele Palladino.

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram. All. Simone Inzaghi.