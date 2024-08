Dove vedere Milan-Torino in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 17-08-2024

Dove vedere Milan-Torino, 1° Giornata di Serie A, Sabato 17 Agosto 2024 alle 20:45. Il match dello Stadio San Siro di Milano tra i rossoneri e il Torino sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN e Sky.

Inizia la nuova Serie A ENILIVE e il Milan del nuovo mister Paulo Fonseca, che ha sostituito Stefano Pioli, è subito atteso da una sfida che può nascondere tante insidie.

I rossoneri partono ai nastri di partenza con la consapevolezza di una squadra competitiva e con un mercato quasi del tutto completato che ha visto l’arrivo di nuovi innesti di qualità, uno su tutti Alvaro Morata, chiamato a comandare l’attacco della squadra di Milano.

C’è grande curiosità sul debutto casalingo del Milan di Fonseca che nel precampionato è sembrato mostrare grandi qualità e un gioco prettamente offensivo.

Di fronte, però, c’è un Torino tirato a lucido e pronto a stupire con la nuova direzione di Vanoli che sostituisce il partente Juric.

I granata, dopo 3 anni di progetto con l’allenatore croato, hanno deciso di virare su una nuova filosofia di gioco che dovrà essere tradotta dai gol del nuovo capitano Duvan Zapata. La perdita di Buongiorno in difesa è pesante, ma i granata hanno potuto rinforzarsi con vari innesti di qualità, tra cui Borna Sosa che difficilmente vedremo in azione già nel match d’apertura del campionato.

Guarda Milan–Torino in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Milan-Torino in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Milan-Torino

: Milan-Torino Data : Sabato 17 Agosto 2024

: Sabato 17 Agosto 2024 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

: DAZN (app e sito), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). Streaming: DAZN (app e sito), Sky Go, Now Tv

Sarà possibile vedere la sfida tra il Milan di Paulo Fonseca e il Torino di Paolo Vanoli, il 17 Agosto 2024, alle ore 20:45 in diretta Tv su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

Su DAZN, la telecronaca di Milan-Torino sarà affidata alla coppia Testoni-Ambrosini, mentre su Sky le voci saranno di Compagnoni e Marchegiani.

Per poter guardare la partita Milan Torino in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione della Serie A.

Milan-Torino sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Il match è visibile anche con l’acquisto di un abbonamento Sky o del pacchetto dedicato sulla piattaforma Now Tv.

Le ultime di Milan-Torino

Il Milan di Paulo Fonseca debutta in campionato con un 4-2-3-1 che vedrà in Luka Jovic il terminale offensivo designato con Alvaro Morata, arrivato da poco alla corte dell’allenatore portoghese, in panchina.

Dubbi su Pulisic che si è allenato a parte per qualche problema fisico che non dovrebbe, comunque, destare preoccupazioni sulla condizione dell’americano.

Oltre Leao, la linea della trequarti dovrebbe essere coperta da Chukwueze, favorito su Saelemaekers.

Reijnders e Pavlovic, invece, non partiranno titolari, mentre è out il nuovo acquisto Emerson Royal per questioni burocratiche.

Out dai convocati anche Kalulu, Adli e Pobega.

Per il Torino di Vanoli la formazione prescelta è il 3-5-2 con Duvan Zapata titolarissimo e capitano della rosa granata.

L’assenza di Buongiorno, venduto al Napoli, verrà coperta dall’arrivo di Coco che Vanoli getterà subito nella mischia nel match contro i rossoneri.

Possibile panchina per Vlasic con Ricci, Ilic e Linetty a centrocampo, supportati dagli esterni Bellanova e Lazaro.

In attacco, insieme a Zapata, presente Sanabria.

Le probabili formazioni di Milan-Torino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic. All. Fonseca

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. All. Vanoli

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.