Dove vedere Milan-Napoli in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 11-2-2024

Dove vedere Milan-Napoli, 24ma Giornata di Serie A, Domenica 11 Febbraio 2024 alle 20:45. Il match dello Stadio San Siro di Milano tra Milan e Napoli sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN.

La 24esima giornata di Serie A regala agli appassionati uno dei big match più adrenalinici e importanti che il campionato italiano possa offrire negli ultimi anni.

Il Milan di Stefano Pioli ospita il Napoli di Walter Mazzarri con umori diversi ma con un’ultima giornata di campionato che ha raccontato, per entrambe, una vittoria in extremis che tiene alto il morale.

I rossoneri si stanno rivelando meno lucidi in fase difensiva, ma in attacco il Diavolo sta ritrovando alternative e gol, specie dalla panchina con l’ottimo periodo di Luka Jovic, 5 gol nelle ultime 7 partite, che può dare a Pioli il fosforo necessario per riequilibrare la squadra specialmente negli ultimi frangenti di gara.

Il trend del Milan, però, è assolutamente positivo, tanto che ormai sembra puntato il mirino sulla Juventus che dista solo 4 lunghezze.

Diverso il discorso per il Napoli che sta provando a rifondare nuove certezze ripartendo dalla difesa ricompattata dal gioco più conservativo di Mazzarri e che, nonostante qualche gol subito, sembra dare garanzie.

Per il resto, gli azzurri festeggiano il ritorno al gol di Kvaratskhelia, sempre pericoloso nelle sue giocate ma che, nell’ultimo periodo, sembrava aver perso lucidità in zona gol, e un mercato di gennaio che ha portato nuove alternative interessanti, una su tutte Cyril Ngonge, protagonista nella rimonta contro il Verona, sua ex squadra.

Per la squadra di Mazzarri è il momento di macinare punti per continuare una lotta al quarto posto sempre più affollata.

Sia Milan, che Napoli hanno voglia e ambizione per poter portare a casa i tre punti in una partita che farà divertire tutti gli appassionati.

Come vedere Milan-Napoli in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Milan-Napoli

: Milan-Napoli Data : Domenica 11 Febbraio 2024

: Domenica 11 Febbraio 2024 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e canale Sky)

: DAZN (app e canale Sky) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Walter Mazzarri, l’11 Febbraio 2024, alle ore 20:45 in diretta Tv su DAZN e sul canale dedicato agli abbonati all’offerta Sky-DAZN, presente nell’emittente satellitare.

La telecronaca di Milan – Napoli su DAZN è a cura di Pierluigi Pardo e Marco Parolo.

Per poter guardare la partita Milan Napoli in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Milan-Napoli, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Milan-Napoli sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Milan-Napoli

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Udinese-Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultimissime di Milan-Napoli

Non ci dovrebbero essere particolari novità nel Milan che ripropone l’ormai classico 4-2-3-1 con un solo reale dubbio riguardante il possibile sostituto di Tijani Reijnedes, squalificato.

Stefano Pioli dovrebbe optare per una linea mediana composta dal recuperato Bennacer e Adli con Loftus Cheek ad agire sulla linea della trequarti insieme a Rafa Leao e Chris Pulisic.

Nonostante l’ottimo momento di forma di Luka Jovic, sarà ancora Giroud a comandare l’attacco rossonero. Nessun cambiamento, rispetto all’ultima gara col Frosinone, in difesa con Maignan tra i pali, Calabria e Theo sugli esterni e Kjaer con Gabbia a completare la linea difensiva centrale.

Il Napoli di Mazzarri continua a proporre il 4-3-3 per il match esterno del San Siro. Sarà ancora Gollini il titolare in porta con Meret che, nonostante il possibile recupero, non dovrebbe essere ancora al 100% per il big match domenicale.

In difesa, gli azzurri dovranno fare a meno dello squalificato Mario Rui che sarà sostituito da Pasquale Mazzocchi con il solito Di Lorenzo sulla fascia opposta. Rrahmani e Juan Jesus completano la fase difensiva.

A centrocampo, ancora panchina per Zielinski con Anguissa e Lobotka spalleggiati da Cajuste, mentre in attacco, in attesa di Osimhen, è Simeone il favorito nel ballottaggio con Raspadori. Inamovibili Politano e Kvaratskhelia.

Probabili Formazioni di Milan–Napoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafa Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Sportiello, Nava, Terracciano, Florenzi, Bartesaghi, Simic, Jimenez, Zeroli, Musah, Okafor, Jovic. Indisponibili: Reijnders, Kalulu, Caldara, Thiaw, Tomori, Pobega, Mirante, Chukwueze.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri. A disposizione: Contini, Idasiak, Natan, Ostigard, D’Avino, Dendoncker, Traorè, Zielinski, Lindstrom, Ngonge, Raspadori. Indisponibili: Mario Rui, Olivera, Meret, Osimhen, Demme.