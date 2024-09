Dove vedere Milan-Liverpool in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 17-09-2024

Dove vedere Milan-Liverpool, 1° Giornata di Champions League, Martedì 17 Settembre 2024 alle 21:00. Il match dello Stadio San Siro di Milano tra i rossoneri e il Liverpool sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su Sky.

Come vedere Milan-Liverpool in Diretta TV e Streaming Live

Sarà possibile vedere la sfida tra il Milan di Paulo Fonseca e il Liverpool di Arne Slot, il 17 Settembre 2024, alle ore 21:00 in diretta Tv su Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

Su Sky, la telecronaca di Milan-Liverpool sarà affidata alla coppia Caressa-Bergomi, mentre su Sky le voci non sono ancora state confermate.

Milan-Liverpool sarà visibile su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 251 “Sky Calcio HD”.

Il match è visibile su app anche con l’acquisto di un abbonamento Sky o del pacchetto dedicato sulla piattaforma Now Tv.

Le ultime di Milan-Liverpool

Il Milan prepara il debutto in Champions League contro il Liverpool con il proprio modulo di riferimento, ovvero il 4-2-3-1.

Pochi cambi rispetto alla vittoria per 4-0 contro il Venezia, in difesa Tomori è favorito su Gabbia per un posto accanto a Pavlovic che partirà titolare.

Calabria torna a essere il titolare di fascia con Emerson Royal in panchina, mentre dall’altra parte è certa la presenza di Theo Hernandez.

In attacco, dopo l’infortunio, torna Alvaro Morata con Abraham che partirà dalla panchina.

Il Liverpool non dovrebbe puntare, dal primo minuto, su Federico Chiesa che partirà dalla panchina con Salah e Luis Diaz titolari e Diogo Jota come terminale offensivo.

In mezzo al campo, gli inglesi daranno una chance a Gravenberch con MacAllister e Jones a completare il reparto.

In difesa, Tsimikas dovrebbe prendere il post di Robertson sulla fascia sinistra.

Le probabili formazioni di Milan-Liverpool

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca.



Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Tsimikas; MacAllister, Gravenberch, Jones; Salah, Diogo Jota, Luis Diaz. All. Slot.

