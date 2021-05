Manchester City-PSG dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 4-5-2021

Dove vedere Manchester City-PSG, semifinale di ritorno della Uefa Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 5, domani 4 maggio 2021.

Tempo di semifinali di ritorno in Champions League. Manchester City-PSG si ritrovano faccia a faccia a distanza di una settimana, per giocarsi l’accesso alla finale di Champions League. I “Citizens” hanno la possibilità di scrivere la storia, centrando per la prima volta l’atto conclusivo della massima competizione europea.

Guardiola ha un prezioso vantaggio da gestire. Il 2-1 del “Parco dei Principi”, a firma De Bruyne e Mahrez, sposta l’ago della bilancia verso la squadra inglese. Il PSG, però, è squadra temibile, soprattutto in attacco. L’undici di Pochettino ha già dimostrato di poter espugnare campi molto pesanti come l’Alianz Arena di Monaco, e tenterà l’impresa anche l’Ethiad Stadium.

Manchester City-PSG: le ultime sulle formazioni

Il Manchester City non ha particolari assenze da fronteggiare. Guardiola dovrebbe affidarsi ancora una volta ad un attacco “leggero”, con Bernardo Silva ad agire nel ruolo di “falso nueve”; alle sue spalle, una linea di trequartisti composta da Foden, De Bruyne e Mahrez; dietro, la linea di mediani a due formata da Gundogan e Rodri; in difesa, davanti ad Ederson, agiranno Walker, Stones, Ruben Dias e Cancelo, a sinistra.

Pochettino deve vedersela con l’assenza di Gueye, squalificato. Al suo posto, in coppia con Paredes, giocherà Pereira. In difesa, davanti a Navas, agiranno Florenzi, Marquinhos, Kimpembé e Bakker; in attacco, dietro a Mbappé, dovrebbe agire il tridente formato da Neymar, Verratti e Di Maria.

Manchester City-PSG: probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez. Allenatore: Guardiola

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Danilo, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappé. Allenatore: Pochettino

Dove vedere Manchester City-PSG in diretta tv e streaming

Dove seguire, in diretta tv e streaming, la partita tra Manchester City e PSG? Le due squadre si affrontano domani, all’Ethaid Stadium, a partire dalle ore 21:00. La gara sarà trasmessa, in chiaro, su Canale 5. Per tutti gli abbonati, sarà inoltre possibile seguire il match su Sky Sport (canale 251) e Sky Sport Football.

Statistiche e precedenti Manchester City-PSG

Le due squadre si sono affrontate nei quarti di finale della Champions League 2016, con il City che la spuntò grazie ad un 1-0 casalingo, dopo aver pareggiato 2-2 al Parco dei Principi. Anche stavolta la situazione è favorevole agli “Sky Blues”. Ma il PSG vuole riscrivere la storia.

