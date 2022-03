Dove vedere Manchester City-Manchester United in Diretta TV-streaming, orario e probabili formazioni 6-3-2022

Dove vedere Manchester City-Manchester United, match valido per la 28°giornata di Premier League. La partita si giocherà domenica 6 marzo alle 17:30 all’Etihad Stadium. Manchester City Manchester United sarà visibile sia in diretta esclusiva su Sky Sport.

C’è aria di derby nella ventottesima giornata della Premier League. Non solo il derby londinese tra Tottenham ed Everton ma anche quello di Manchester che vedrà in scena il Manchester City ed il Manchester United. Sono ben 19 i punti di distacco per una stracittadina che, tanti anni fa, era capace di decidere campionato. Adesso, però, il Manchester City è primo a 66 punti.

Dopo il KO a sorpresa contro il Tottenham, per la squadra di Pep Guardiola è arrivato la vittoria per 1-0 sul campo dell’Everton, grazie ad una rete di Foden. A 47 punti, ed attualmente al quarto posto, ci sono i Red Devils che hanno totalizzato tantissimi risultati utili e consecutivi mentre nell’ultima giornata è arrivato lo 0-0 casalingo contro il Watford.

L’ultima sconfitta della squadra allenata da Ralf Rangnick risale al 3 gennaio, quella in casa contro il Wolverhampton. Da lì in poi lo United non si è più fermato, tranne che per la sconfitta in Coppa contro il Middlesbrough. Un derby molto importante anche per i Citizens che vogliono allontanarsi dai rivali del Liverpool che continuano a vincere partite su partite. Sono a meno 6 e con un incontro in meno da giocare.

Dove vedere Manchester City-Manchester United in diretta TV e streaming

Partita : Manchester City-Manchester United

: Manchester City-Manchester United Data : 6 marzo 2022

: 6 marzo 2022 Orario : 17:30

: 17:30 TV : Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203)

: (canale 201), (canale 203) Streaming: Sky GO

La partita Manchester City-Manchester United, valente per la 28°giornata di Premier League, si giocherà domenica 6 marzo alle 17:30 all’Ethiad Stadium. L’incontro sarà visibile solo ed esclusivamente su Sky. La partita sarà visibile su diversi canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203)

Per vedere l’incontro in streaming, invece, bisognerà usare Sky Go, app disponibile per PC, smartphone e tablet. In alternativa si può ricorrere anche a Now Tv , servizio streaming di Sky.

Manchester City-Manchester United, le ultimissime

Il Manchester City scende in campo con un 4-3-3. In porta Ederson e davanti a lui la difesa senza lo squalificato Mendy vedrà Dias e Stones come centrali e sulle fasce Walker insieme a Cancelo. Per il centrocampo dovrebbero partire dal primo minuto Rodri, Gundogan e Bernardo. In attacco, Guardiola si affida a De Bruyne, Jesus e Foden.

Il Manchester United risponde con un 4-2-3-1. De Gea tra i pali e la difesa formata da Shaw, Bailly al fianco di Maguire e Wan-Bissaka. Nella mediana dei Red Devils tutta la fantasia di Fred e di Pogba. Per il reparto offensivo, Rangnick non recupera Cavani per un infortunio all’inguine. Sulla trequarti ci dovrebbero essere Elanga, Fernandes e Sancho dietro l’unica punta Ronaldo.

Manchester City-Manchester United, le probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri, Gundogan, Bernardo; De Bruyne, Jesus, Foden.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Shaw, Bailly, Maguire, Wan-Bissaka; Fred, Pogba; Elanga, Fernandes, Sancho; Ronaldo.

