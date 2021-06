Dove vedere Macedonia-Olanda in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 21-6-2021

Dove vedere Macedonia del Nord-Olanda, terza giornata del Gruppo C di Euro2021, lunedì 21 giugno alle 18:00. La partita Macedonia del Nord-Olanda sarà trasmessa in diretta su SKY.

Forte della qualificazione già ottenuta, l’Olanda si appresta a chiudere il suo girone sperando nel punteggio pieno e per farlo dovrà sfidare una delle probabili eliminate del Gruppo C, ovvero la Macedonia.

Nonostante il conto dei punti reciti, tristemente, zero, l’Europeo condotto dai Macedoni, alla prima vera esperienza in una grande competizione, è enormemente positiva.

La squadra di Angelovski ha dimostrato di onorare la competizione mettendoci grande cuore, nonostante l’evidente limite tecnico. Le due partite perse contro Austria e Ucraina non permettono ai macedoni di sperare nell’impresa di poter passare in caso di vittoria, ma sono indicative di una squadra che non ha mai mollato e che, per lunghi tratti di entrambe le partite, ha spaventato formazioni meglio attrezzate.

L’importante era fare almeno un gol da consegnare alla storia della selezione macedone e, alla fine, questa speranza si è tramutata in realtà per ben due volte.

Probabilmente, il punto non arriverà ma è assolutamente da premiare il grande lavoro svolto da questa Nazionale.

Gli Orange, invece, hanno svolto il compito da loro prefissato ed hanno superato un girone che nascondeva delle insidie importanti, ma che non poteva essere sbagliato.

L’Olanda si è dimostrata molto matura dal punto di vista tecnico e il gioco proposto fa ben sperare. Grava sul voto finale l’incredibile black-out difensivo subito contro l’Ucraina ma, alla fine, la squadra di De Boer ha avuto ragione anche grazie ad un protagonista a sorpresa come Dumfries.

Entrambe le squadre chiuderanno il proprio girone e c’è l’assoluta voglia di confermare quanto di buono si è visto.

Le Ultime sulle formazioni di Macedonia del Nord-Olanda

La Macedonia di Igor Angelovski opterà per un 4-3-3 impreziosito dalla presenza di due attaccanti di ruolo, ovvero il capitano Goran Pandev e Trajkovski. Con il giocatore del Genoa che, probabilmente, partirà sugli esterni lasciando il centro dell’attacco a Trajkovski con Elmas ad agire sulla fascia opposta.

Dimitrievski giocherà tra i pali con Ristovski, Musliu, Velkovski e Alioski a giocare nel quartetto difensivo.

Il centrocampo cambia volto rispetto alle ultime uscite, con Ademi, Nikolov e Bardi titolari in mezzo al campo.

L’Olanda schiererà un 3-5-2 con Maarten Stekelenburg titolare in porta, mentre la difesa sarà molto rimaneggiata a causa dei vari infortuni.

Il terzetto di difensori centrali si comporrà con tre Timber, Blind e De Vrij con il difensore dell’Inter a fare da leader indiscusso della fase difensiva.

Dumfries è riconfermatissimo sulla fascia, grazie ai suoi 2 gol in 2 partite e alla tanta qualità messa in campo nei primi due match. Sulla fascia opposta ci sarà Van Aanholt, mentre saranno Wijnaldum, De Jong e De Roon a giocare al centro.

Weghorst sarà la punta titolare insieme a Memphis Depay.

Probabili formazioni di Macedonia del Nord-Olanda

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Ademi, Nikolov, Bardi; Elmas, Pandev, Trajkovski

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; Timber, De Vrij, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, F. De Jong, Van Aanholt; Depay, Weghorst

Come vedere Macedonia del Nord-Olanda in Diretta TV e Streaming

Partita: Macedonia del Nord-Olanda

Macedonia del Nord-Olanda Data: 21 giugno 2021

21 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Canali Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256).

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256). Diretta Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito).

Sarà possibile vedere il match tra l’Olanda di Frank De Boer e la Macedonia di Igor Angelovski, con calcio d’inizio programmato per le ore 18:00 di Lunedì 21 Giugno 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match della Johan Cruijff ArenA sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto di Euro 2021 come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Macedonia del Nord-Olanda

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Macedonia-Olanda in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Macedonia del Nord-Olanda

2 gol in 2 partite per la Macedonia che mai, prima d’ora, aveva segnato in competizioni ufficiali.

L’Olanda ha la possibilità di terminare a punteggio pieno, cosa che, attualmente, solo altre 3 squadre potrebbero fare.

