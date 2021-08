Dove vedere Liverpool-Chelsea in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 28-8-2021

Dove vedere Liverpool-Chelsea, 3° Giornata di Premier League 2021-2022, sabato 28 Agosto 2021 alle ore 18:30. La partita Liverpool-Chelsea sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K, Sky Go e Now Tv.

Messe in archivio le prime due giornate di campionato che le hanno viste vincere rispettivamente contro Norwich e Burnley e contro Crystal Palace ed Arsenal, Liverpool e Chelsea si preparano alla sfida che, insieme a Manchester City-Arsenal, è sicuramente il big match della 3° giornata in Premier League.

I Reds di Jurgen Klopp, giunti terzi lo scorso anno dopo il titolo della stagione precedente arrivato a distanza di trent’anni dall’ultima volta, puntano a rilanciarsi dopo un campionato, quello 2020-2021, chiuso a -17 dal Manchester City campione in carica.

Discorso analogo, almeno per quanto riguarda il campionato, anche per i Blues di Thomas Tuchel che, arrivati quarti lo scorso anno con due punti in meno di Salah e compagni, hanno “riscattato” la propria stagione conquistando, forse un po’ a sorpresa, la Champions League grazie all’1-0 rifilato al più quotato Manchester City nella finale dello Stadio Do Dragao di Oporto.

Entrambe le squadre sono candidate alla vittoria del campionato e, sebbene la stagione sia appena agli inizi, ci aspettiamo un match sicuramente scoppiettante e senza esclusione di colpi. Senza dilungarci ulteriormente andiamo quindi a vedere nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul match tra Liverpool e Chelsea in programma domani alle 18:30.

Liverpool-Chelsea, 3° giornata Premier League 28-08-2021.

Come vedere Liverpool-Chelsea in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Liverpool-Chelsea

Competizione: Premier League

Data: sabato 28 agosto 2021

Orario: 18:30

Canali Tv: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (canale 203 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite).

Streaming: Sky Go, Now Tv

La partita Liverpool-Chelsea sarà visibile in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 Digitale Terrestre), Sky Sport Football (canale 203 satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 satellite).

Via streaming, invece, il match tra Reds e Blues sarà visibile su smartphone e tablet scaricando l’app Sky Go per sistemi iOS e Android e sul proprio personal computer o notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. Sempre in streaming, il match tra gli uomini di Klopp e quelli di Tuchel sarà visibile anche su Now Tv che rappresenta il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Probabili formazioni Liverpool-Chelsea

Per quanto riguarda le formazioni, Klopp dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Alisson in porta. Davanti a lui, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Tsimikas. Centrocampo a tre con Henderson, Keita ed Elliott. In attacco, il tridente formato da Salah, Diogo Jota e Mané.

Tuchel dovrebbe invece optare per un più articolato 3-4-1-2. Mendy quindi in porta con, a fargli da scudo, Azpilicueta, Christensen e Rudiger. A centrocampo spazio a James, Kovacic, Jorginho e Marcos Alonso con Mount sulla trequarti a fare da supporto alla coppia d’attacco formata da Havertz e Lukaku.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Keita, Elliott; Mané, Salah, Diogo Jota.

Allenatore: Jurgen Klopp.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Kovacic, Jorginho, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku. Allenatore: Thomas Tuchel.

Precedenti e Statistiche di Liverpool-Chelsea

I precedenti tra Liverpool e Chelsea sono complessivamente 130 con un bilancio che 60 vittorie dei Reds, 42 dei Blues e 28 pareggi. 198 i gol segnati dagli scousers, 170 quelli messi a referto dai londinesi. L’ultimo precedente ad Anfield risale all’1-0 in favore del Chelsea (rete di Mason Mount) datato giovedì 4 marzo 2021 (Premier League 2020-2021).

