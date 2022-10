Dove vedere Lazio-Sturm Graz in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 13-10-2022

Dove vedere Lazio-Sturm Graz match valevole per il quarto turno di Europa League.

La partita andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma, giovedì 13 ottobre alle ore 21:00. La gara sarà visibile in diretta tv e streaming sia su Dazn, sia su Sky, dove sarà possibile vedere la partita in streaming sul canale Sky Go. Un’altra opzione che permette a chi è abbonato alla piattaforma di accedere ai contenuti Sky e di conseguenza anche allo streaming del match.

Lazio-Sturm Graz

Una Lazio straripante quella vista al Franchi di Firenze, dove la Fiorentina viene travolta 4-0 dall’ondata biancoceleste. Un risultato che entra nella storia della serie A, infatti, la Lazio è l’unica squadra italiana ad aver vinto tre partite di fila con lo stesso risultato. I protagonisti indiscussi del successo laziale sembrano essere sempre gli stessi: un eccellente Zaccagni, che prima fornisce l’assist su corner a Vecino, che segna, ma non esulta e poi con una spizzata di testa su cross di Milinkovic Savic batte Terracciano, l’ennesimo assist del serbo (già 9 in questo campionato) è per il solito Ciro Immobile che dopo aver colpito la traversa, insacca il gol del 4-0 al 91‘, a segno anche Luis Alberto dalla panchina.

Quello che risalta più all’occhio dopo queste grandi prestazioni della Lazio è il grande lavoro fatto da Maurizio Sarri. Nel gioco laziale sembra di rivivere a sprazzi quello proposto dall’allenatore toscano a Napoli. D’altronde, proprio qualche tempo fa lo stesso Sarri disse “Datemi un anno e farò grande la Lazio”, promessa che, almeno fino ad ora, è stata mantenuta.

Giovedì all’Olimpico, arriva lo Sturm Graz. Dopo l’amaro pareggio dell’andata, la Lazio vuole continuare ad esprimere il suo calcio e, con l’appoggio del proprio pubblico, punta alla vittoria che significherebbe fare un bel passo verso i sedicesimi di Europa League.

Ad una settimana dal pari in Austria, lo Sturm Graz si presenta all’Olimpico dopo il successo nel campionato austriaco per 2-1 conto il Tirol.

Nel gruppo F, c’è un grandissimo equilibrio, infatti, tutte e quattro le squadre sono ferme a 4 punti e la minima vittoria di ognuna potrebbe iniziare a segnare il passaggio del turno. La squadra di Ilzer ha già dimostrato di saper tenere a bada la Lazio e, all’occorrenza, di sapersi rendere molto pericolosa: Sarri è avvisato.

Dove vedere Lazio-Sturm Graz in Diretta Tv e Streaming

Partita: Lazio-Stum Graz

Lazio-Stum Graz Data: 13 ottobre

13 ottobre Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Dazn e Tv8

Dazn e Tv8 Streaming: Dazn-Sky-Now Tv-Tim Vison

Lazio-Sturm Graz sarà trasmessa diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX da dove potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del Match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport, mentre potrà essere visibile in chiaro su Tv8.

Lazio-Sturm Graz le ultimissime:

Nei biancoceslesti pronto a tornare titolare Luis Alberto, che, dopo il gol siglato ieri contro la Fiorentina, si sta dimostrando sempre di più un’arma letale anche a partita in corso. Anche Pedro potrebbe tornare in campo dal primo minuto. Lo spagnolo riesce a trovare sempre meno spazio, a causa di un exploit incredibile di Mattia Zaccagni. Mentre in mezzo al campo dovrebbero riposare Milinkovic che da inizio campionato non ha ancora rifiatato, spazio a Basic al suo posto. Davanti Sarri non può prescindere dal suo bomber Ciro Immobile, oramai inamovibile in tutte le competizioni. Nel caso la partita si dovesse mettere sulla giusta via, pronto a subentrare Cancellieri.

Lazio-Sturm Graz Probabili Formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj, Basic, Marcos Antonio, Luis Alberto, Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Maurizio Sarri.



Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl, Gazibegovic, Wuthrich, Affengruber, Dante, Hierlander, Stankovic, Prass, Horvat, Boving, Ajeti, All. Ilzer