Dove vedere Lazio-Porto in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 24-2-2022

Dove vedere Lazio-Porto, match di ritorno degli spareggi di Europa League, Giovedì 24 Febbraio 2022 alle 18:45. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su SKY e DAZN.

La Lazio di Maurizio Sarri è attesa alla gara di ritorno degli spareggi di Europa League contro i portoghesi del Porto.

Davanti ai propri tifosi, i biancocelesti sono chiamati a dover ribaltare il risultato dell’andata se vogliono continuare a coltivare il sogno di proseguire in coppa.

I primi 90 minuti avevano dato l’illusione ai romani di poter essere decisivi e favorevoli per la propria causa con il gol di Zaccagni che aveva dato una speranza al popolo laziale in un match giocato comunque bene dalla squadra di Sarri.

La maggiore esperienza e l’infallibile asse formato da Joao Mario e dal bomber Toni Martinez hanno, poi, ribaltato il risultato in favore della squadra del grande ex Conceicao.

Con l’abolizione della regola del gol in trasferta che vale doppio, alla Lazio servirà imporsi almeno con due gol di scarto, mentre una sola realizzazione basterà per portare il match ai supplementari.

Guarda Lazio – Porto in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Lazio-Porto in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Lazio-Porto

Lazio-Porto Data: Giovedì 24 Febbraio 2022

Giovedì 24 Febbraio 2022 Orario: 18:45

18:45 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: DAZN, SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Lazio Porto sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione. eADV

Guarda tutte le partite di Serie A ed Europa League in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Lazio Porto in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Sarà possibile vedere il match tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Porto di Sergio Conceicao, con calcio d’inizio programmato per le ore 18:45 di Giovedì 24 Febbraio 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della Europa League come Sky Sport , Sky Calcio.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Lazio-Porto

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lazio-Porto in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Lazio-Porto

La Lazio di Maurizio Sarri dovrebbe poter ritrovare Ciro Immobile per la decisiva sfida di ritorno di Europa League.

Il bomber azzurro dovrebbe giocare nel tridente composto da Felipe Anderson e da Pedro che sembra poter essere disponibile per il match, in caso contrario è pronto Zaccagni.

A centrocampo nessun cambiamento particolare con Lucas Leiva a giocare insieme a Milinkovic Savic e Luis Alberto.

La difesa sarà composta da una linea di 4 con Luiz Felipe e Acerbi al centro della difesa e Marusic a giocare sugli esterni, come Hysaj. In panchina ci sarà Strakosha.

Il Porto risponde con una formazione speculare e con un attacco che non prevede cambiamenti rispetto al match d’andata con Toni Martinez, autore di una doppietta nel primo confronto, a giocare insieme a Pepè e Fabio Vieira.

In porta ci sarà Diogo Costa con Joao Mario, autore di due assist all’andata, e Zaidu sugli esterni con Mbemba e Pepe a completare il reparto difensivo.

A centrocampo, pronti Uribe, Grujic e Otavio.

Le probabili formazioni di Lazio-Porto

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Lui Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe; Fabio Vieira, Toni Martinez, Pepè. All.: Conceição.

Migliori Bookmakers AAMS