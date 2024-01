Dove vedere Lazio-Napoli in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 28-01-2024

La partita si giocherà allo stadio “Olimpico” di Roma, domenica 28 gennaio alle ore 18:00. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Dopo la parentesi amara della Supercoppa Italiana, Napoli e Lazio sono pronte a tornare al riscatto in campionato per cercare di svolgere un girone di ritorno all’altezza delle aspettative.

Da una parte la squadra di Walter Mazzarri, reduce dalla grande delusione arrivata in finale contro l’Inter, con i partenopei che dopo essersi visti ridotti in inferiorità numerica all’inizio della ripresa con l’espulsione di Simeone, erano riusciti a mantenere il punteggio inviolato fino al 91’ dove ad infrangere i sogni azzurri era stato Lautaro Martinez. Una delusione che deve necessariamente essere smaltita al più presto dal contesto azzurro e la prossima gara contro la Lazio potrebbe rappresentare per Mazzarri e il suo gruppo un grande palcoscenico di riscatto essendo quest’ultima una delle principali rivali per il 4° posto in classifica. Una vittoria consentirebbe al Napoli di scavalcare la rosa di Maurizio Sarri in campionato e di portarsi a 34 punti in classifica in piena zona Champions, mentre in caso contrario, il Napoli rischierebbe seriamente di entrare nuovamente in un limbo negativo e di compromettere del tutto la prossima stagione europea.

Dall’altra parte la Lazio di Maurizio Sarri, la quale anch’essa ha dovuto fare i conti con una sconfitta travolgente incassata contro l’Inter a Ryhad per 3-0, dove il gruppo biancoceleste era apparso in balia del gioco nerazzurro senza mai dare la sensazione di poter far veramente male. Supercoppa a parte però, la Lazio in campionato vive sicuramente un momento migliore dei prossimi avversari, a dimostrarlo sono 4 le vittorie consecutive messe a segno nell’ultimo periodo contro Empoli, Frosinone, Udinese e Lecce, le quali hanno consentito una vertiginosa risalita in classifica alla squadra di Maurizio Sarri. Adesso però l’allenatore toscano dovrà dar seguito all’ottima striscia positiva collezionata fin qui e punta a far ripetere ai suoi la prestazione dell’andata offerta al Maradona, dove i biancocelesti si imposero per 2-0 sulla squadra all’epoca allenata da Garcia grazie al tacco di Luis Alberto e al sinistro da fuori area di Kamada.

Dove vedere Lazio-Napoli in diretta Tv e Streaming

Lazio-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Lazio-Napoli potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

La telecronaca della partita sarà affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Andra Stamaccioni.

Lazio-Napoli le ultimissime:

Molti gli squalificati da una parte e dall’altra, nella Lazio Sarri, infatti, dovrà fare a meno sia di Zaccagni che di Immobile. In attacco però il tecnico toscano ha recuperato in toto Castellanos, il quale si andrà a riprendere il ruolo di prima punta con al financo Pedro a sinistra e Felipe Anderson dalla parte opposta. A centrocampo mediana affidata a Rovella, con Guendouzi e Luis Alberto a completare il reparto. In difesa torna Romagnoli dal primo minuto al fianco di Gila, con Lazzari e Marusic terzini.

Mazzarri, invece, oltre a non avere a disposizione Anguissa e Osimhen per la Coppa D’africa, dovrà fare a meno anche di Kvaratskhelia, Simeone e Cajuste tutti squalificati. Attacco a conduzione quasi nuova per il Napoli, dunque, che dovrà affidarsi a Raspadori come riferimento avanzato, con Politano sulla parte destra e uno tra Ngonge e Lindstroom dalla parte opposta. Nei quattro di centrocampo ci saranno Lobotka e Zielinski, mentre sulle corsie esterne confermati Mario Rui e Mazzocchi. In retroguardia i braccetti saranno Di Lorenzo e Juan Jesus con Rrahamani al centro.

Lazio-Napoli probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Mario Rui, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Politano, Raspadori, Lindstrom.