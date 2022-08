Dove vedere Lazio-Inter in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 26-8-2022

Dove vedere Lazio-Inter, 3° giornata di Serie A, Sabato 20 Agosto 2022 alle 20:45.

Il match dello Stadio San Siro di Milano sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su SKY e DAZN.

Certamente, alla terza giornata, non si può dire che uno scontro diretto possa già essere decisivo per le sorti dell’una o dell’altra, ma c’è da dire che Lazio-Inter, che il calendario pone come prima sfida del terzo turno, è quantomeno un banco di prova importante per capire le reali ambizioni di entrambe le squadre.

L’Inter è una delle sole tre squadre ad aver vinto due partite su due (Napoli e Roma le altre), ma c’è da evidenziare il fatto che nessuno dei due confronti che i nerazzurri di Inzaghi hanno affrontato, era realmente complicato.

Inzaghi e i suoi hanno giocato contro Lecce e Spezia che hanno ambizioni di classifica sicuramente diverse e sarà proprio il match contro la Lazio a dare il via alla stagione dei “big match” di Serie A.

Una vittoria contro i biancocelesti non vorrebbe solo dire punteggio pieno, ma darebbe anche maggior fiducia alla squadra, consapevole di poter andare avanti sulla strada già tracciata in questi anni, ovvero quella di contendente per lo Scudetto.

La Lazio, d’altro canto, ha già visto il primo stop stagionale con il pareggio contro il Torino e non vuole, di certo, farsi fregare nuovamente nonostante la difficoltà dell’avversario.

Anche per la squadra di Sarri, vincere significherebbe dare certezze alle proprie ambizioni e confermarsi come squadra in miglioramento che, magari, può puntare anche più in alto rispetto a un piazzamento in zona Europa o Conference League.

La spinta dei propri tifosi sarà un incentivo da non sottovalutare.

Si rinnova, inoltre, anche la sfida tra Romelu Lukaku e Ciro Immobile. I due superbomber delle rispettive squadre sono tra i maggiori indiziati per il titolo di capocannoniere e si confronteranno subito per dimostrare chi, tra i due, sa essere il più decisivo.

Lazio-Inter in Diretta

Come vedere Lazio-Inter in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Lazio – Inter

Lazio – Inter Data: Venerdì 26 Agosto 2022

Venerdì 26 Agosto 2022 Orario: 20:45

20:45 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Sarà possibile vedere la sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e l’Inter di Simone Inzaghi, venerdì 26 Agosto 2022, alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Lazio – Inter in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Lazio – Inter, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

Lazio – Inter sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Lazio-Inter

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lazio-Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Lazio-Inter

La Lazio di Maurizio Sarri si schiera con il suo classico 4-3-3. In porta sussiste il ballottaggio tra Maximiano, che torna dalla squalifica, e Provedel con il primo favorito sull’italiano.

Lazzari e Marusic comporranno la batteria di esterni bassi con Patric e Romagnoli al centro della difesa. A centrocampo, probabile nuova esclusione dall’11 titolare per Luis Alberto con Milinkovic-Savic, Cataldi e Basic che partiranno dall’inizio.

In attacco, insieme al solito e inamovibile Ciro Immobile, ci saranno Felipe Anderson e Zaccagni.

L’Inter dell’ex Simone Inzaghi si schiera con un 3-5-2.

Handanovic giocherà sicuramente tra i pali e la difesa dovrebbe essere composta interamente dai titolari, senza stravolgimenti, con Skriniar, De Vrij e Bastoni ad agire davanti al portiere nerazzurro.

Sugli esterni, oltre Dumfries, ci sarà anche Darmian con Gosens relegato, dunque, in panchina.

Nessuna novità al centro del campo e in attacco: Barella, Brozovic e Calhanoglu ispireranno la manovra, mentre Lukaku e Lautaro proveranno a mettere in difficoltà la difesa biancoceleste.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.