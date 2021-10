Dove vedere Lazio-Inter in Diretta TV e Streaming: probabili formazioni e orario 16-10-2021

Dove vedere Lazio-Inter, 8° giornata di Serie A, sabato 16 ottobre alle ore 18:00. La partita Lazio-Inter sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Ritorna il campionato dopo la sosta per le Nazionali e uno dei big match dell’8° giornata è Lazio-Inter, con i biancocelesti che all’Olimpico ospitano i nerazzurri. La squadra di Sarri deve riscattare il KO contro il Bologna nell’ultimo turno, quella di Inzaghi deve dare seguito alla vittoria esterna contro il Sassuolo per non perdere contatto col vertice della classifica. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

Al rientro della sosta arriva un ciclo di partite importanti per i Campioni d’Italia, che comprenderà big match come quello contro la Lazio, la Juventus, il Derby col Milan e con in mezzo le due fondamentali gare di Champions contro lo Sheriff. Un periodo che dirà tantissimo sulle ambizioni e sulla stagione che verrà dei nerazzurri. La squadra ha mostrato punti di forza, ma anche qualche limite che dovrà essere limato.

La Lazio si trova in classifica al 6° posto a 11 punti in classifica e viene dalla brutta sconfitta per 3-0 contro il Bologna prima della sosta. La vittoria nel Derby contro la Roma aveva dato entusiasmo, ma il nuovo progetto di Sarri deve ancora dare i suoi frutti e i biancocelesti appaiono ancora un cantiere in costruzione. La difficile gara con l’Inter sarà un test importante per vedere a che livello sia la squadra, il proprio gioco e l’identità.

Dove vedere Lazio-Inter in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Lazio-Inter

Data: sabato 16 ottobre

Orario: 18:00

Canali TV: DAZN con Smart TV o Canale 409 (digitale terrestre)

Streaming: DAZN (App, sito web su PC, smartphone, tablet, console)

La partita Lazio-Inter valida per la 8° giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva e in diretta tv e streaming su DAZN, che da quest’anno si è aggiudicato i diritti del campionato per i prossimi tre anni.

La telecronaca di DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Si potrà guardare .

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita tramite i propri schermi attraverso l’utilizzo di Smart TV e via streaming attraverso PC, tablet e Smartphone. Disponibile anche direttamente sul sito web della piattaforma DAZN.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv su può collegare un Android Box, google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN.

Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Lazio – Inter

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lazio-Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni di Lazio-Inter

La Lazio quasi al completo. Immobile ha recuperato e ci sarà. Sarri dovrà fare a meno solo dell’infortunato Adekanye e dello squalificato Acerbi. Classico 4-3-3 con Reina in porta, difesa con Marusic, Patric, Luiz Felipe e Hysaj. Centrocampo con Luis Alberto, Lucas Leiva e Milinkovic-Savic. In attacco il tridente Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

L’Inter resta con gli infortunati Sensi e l’assenza di Eriksen. Correa ha recuperato dall’affaticamento in nazionale ma è da valutare. Inzaghi non dovrebbe fare turnover e si va verso la conferma del 3-5-2 con Handanovic in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Skriniar. A centrocampo Barella, Brozovic e Calhanoglu. Sulle fasce favoriti Perisic e Darmian su Dimarco e Dumfries. In attacco Lautaro Martinez e Dzeko.

LAZIO (4-3-3): Reina, Marusic, Patric, Luiz Felipe, Hysaj, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Perisic, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian, Lautaro Martinez, Dzeko. . All.: Inzaghi

Precedenti e Statistiche di Lazio-Inter

Primo scontro stagionale tra Lazio e Inter. Nello scorso campionato 1 pari e un vittoria nerazzurra. All’Olimpico termnò 1-1 con il vantaggio di Lautaro Martinez e il gol di Milinkovic- Savic. A San Siro vittoria 3-1 dell’Inter con doppietta di Lukaku e gol di Lautaro. Di Escalante il gol biancoceleste.

