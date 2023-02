Dove vedere Lazio-Cluj in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 16-02-2023

Dove vedere Lazio-Cluj, match valevole per l’andata dei sedicesimi di Conference League.

La partita si giocherà allo stadio “Olimpico” di Roma, giovedì 16 febbraio, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita. La partita potrà essere seguita anche su Sky, ma non sarà trasmessa in chiaro.

La Lazio di Maurizio Sarri sta vivendo un periodo poco brillante. I biancocelesti reduci dal KO interno conto l’Atalanta per 0-2 continuano a non collezionare successi, l’ultimo infatti risale al 24 gennaio contro il Milan, poi 2 pareggi e 2 sconfitte, una di queste che è costata alla Lazio l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Juventus. Gli uomini di Sarri sono apparsi sempre di più poco lucidi nel match contro la Dea, anche il rientro di Ciro Immobile, non ha avuto fin qui l’impatto sperato. Sono proprio i gol ad essere mancati di più nell’ultimo periodo in casa Lazio, solo due reti messe a segno nelle ultime 4 gare. Giovedì la formazione biancoceleste ospiterà il Cluj all’Olimpico in quella che sarà la gara d’andata dei sedicesimi di Conference League dove la Lazio avrà l’obiettivo di ritrovare non solo il gol, ma anche il successo.

Segnali non del tutto positivi anche dall’altra parte, dove i rumeni del Cluj sono reduci da due sconfitte consecutive in campionato contro la Steaua Bucarest e il Craiova. La formazione rumena, dopo aver superato la fase a gironi come seconda, si appresta ad affrontare la Lazio nel doppio confronto, con l’obiettivo di ottenere un buon risultato all’Olimpico per poi giocarsi tutto dianzi ai propri tifosi.

Dove vedere Lazio-Cluj in Diretta Tv e Streaming

Partita: Lazio-Cluj

Lazio-Cluj Data: 16 febbraio

16 febbraio Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Dazn, Sky

Dazn, Sky Streaming: Dazn, Tim Vision, Sky

Lazio-Cluj sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e diretta streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport. La partita non sarà visibile in chiaro su Tv8

La partita Lazio-Cluj potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio Store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Lazio-Cluj le ultimissime:

Possibile turnover di Maurizio Sarri per la gara di giovedì, dove potrebbe rivedersi tra i pali Luis Maximiano. In difesa scalpitano Patric e Lazzari che potrebbero completare il comparto difensivo insieme a Casale e Hysai. A centrocampo dal primo minuto Basic, Marco Antonio e Vecino. In attacco spazio a Cancellieri che affiancherà Immobile e Pedro. Out Romagnoli e Radu.



Lazio-Cluj Probabili Formazioni:



Lazio (4-3-3): Maximiano, Lazzari, Patric, Casale, Hysaj, Marcos Antonio, Vecino, Basic, Cancellieri, Immobile, Pedro. All. Maruizio Sarri

Cluj (4-3-3) : Scuffet, Camora, Bruca, Yuri Matias, Manea, Daec, Boateng, Bordeianu, Birligea, Yeboah, Krasniqi. All. Petrescu