Dove vedere Lazio-Bayern Monaco in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 14-02-2024

Dove vedere Lazio-Bayern Monaco, match valevole per la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions. La partita si giocherà allo stadio “Olimpico” di Roma, mercoledì 14 febbraio, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta streaming in esclusiva su Prime Video, in quanto la piattaforma è detentrice dei diritti del miglior match della competizione in programma il mercoledì sera.

Dove vedere Lazio-Bayern Monaco

Dopo aver superato il Gruppo E come seconda in classifica, la Lazio di Maurizio Sarri è pronta a tornare a cimentarsi in Champions League nella fase ad eliminazione diretta dove mercoledì 14 febbraio ospiterà il Bayern Monaco in quella che sarà la gara d’andata degli ottavi. L’urna di Nyon non è stata molto clemente con i biancocelesti che dovranno misurarsi dunque con una vera e propria big europea, ma gli uomini di Sarri cercheranno sicuramente di vender cara la pelle e di giocarsi tutte le proprie carte per poter proseguire il proprio percorso europeo. La condizione fisico-mentale del gruppo laziale è sicuramente migliorata nelle ultime settimane complice anche il ritorno al successo in campionato contro il Cagliari per 1-3 in trasferta e l’oramai ritrovato Ciro Immobile che ha timbrato il cartellino per ben due volte nelle ultime due uscite dei biancocelesti.

Dall’altra parte un Bayern Monaco che ha letteralmente dominato il Gruppo A con 16 punti totalizzati in 6 gare. I tedeschi però non arrivano al meglio al match degli ottavi visto che nelle ultime settimane a causa della brutta sconfitta in trasferta incassata contro il Bayer Leverkusen per 3-0, il gruppo allenato da Thomas Tuchel è scivolato a -5 dalla vetta proprio da questi ultimi. Situazione che ha di fatto sollevato una pesantissima contestazione dei tifosi bavaresi contro il proprio tecnico. Tuchel dovrà essere bravo a ritrovare quanto prima la quadra della situazione e a calmare gli animi con un nuovo successo già nella prossima conto la Lazio.

L’unico precedente in Champions League tra Lazio e Bayern risale sempre agli ottavi di finale dell’edizione 2020-2021 dove i bavaresi riuscirono ad imporsi in entrambe le gare per 1-4 all’Olimpico e 2-1 all’Allianz Arena.

Dove vedere Lazio-Bayern Monaco in diretta Tv e Streaming

Partita : Lazio-Bayern Monaco

: Lazio-Bayern Monaco Data: 14 febbraio

14 febbraio Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Prime Video

: Prime Video Streaming: Prime Video

Lazio-Bayern Monaco sarà trasmessa in Tv e Streaming su Amazon Prime Video in esclusiva, in quanto la piattaforma ha acquisito i diritti televisivi del miglior match di Champions League in programma il mercoledì sera. Per seguire la gara, dunque, sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento a Prime Video al costo mensile di 4,99.

Per quanto riguarda la diretta tv, Lazio-Bayern Monaco sarà visibile scaricando l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile con il servizio oppure su una console di gioco come PlayStation o Xbox. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, si potrà assistere al match o accedendo al sito ufficiale o scaricando l’app su dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone.

La telecronaca del match sarà affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Lazio-Bayern Monaco le ultimissime:

Sarri si aggrapperà alla ritrovata vena realizzativa del suo capitano Ciro Immobile, quest’ultimo guiderà il centro dell’attacco con ai propri lati da una parte Felipe Anderson e dall’altra Isaksen. In mezzo al campo invece il tecnico toscano si affiderà alla fisicità di Vecino e Guendouzi, accompagnati dalla qualità di Luis Alberto. In difesa sicuri del posto saranno Gila e Romagnoli mentre sulle fasce restano vivi i ballottaggi Marusic-Lazzari a destra e Hysaj-Pellegrini a sinistra, con i primi leggermente in vantaggio. In porta Provedel.

4-2-3-1 per Tuchel che affiderà la porta a Manuel Neuer. In difesa agiranno Upamecano e l’ex Napoli Kim, con Mazraoui e Guerreiro. Le chiavi della mediana saranno affidate a Kimmich e Goretzka, mentre la batteria di trequartisti sarà composta da Sanè come centro-sinistra, Muller centrale e Musiala come centro-destra. Davanti unico riferimento centrale l’inamovibile Harry Kane.

Lazio-Bayern Monaco Probabili Formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. All. Tuchel.