Dove vedere Lazio-AZ Alkmaar in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 09-03-2023

Dove vedere Lazio-AZ Alkmaar, match valevole per gli ottavi di finale di Conference League.

La partita si giocherà allo stadio “Olimpico” di Roma, domenica 9 marzo, alle ore 18:45. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita. La partita potrà essere seguita anche su Sky.

La Lazio di Maurizio Sarri, dopo aver avuto la meglio nel doppio confronto avuto contro il Cluj nei sedicesimi di Conference League, si prepara ad affrontare la sua prossima avversaria, che agli ottavi sarà l’AZ Alkmaar. I biancocelesti non hanno mai avuto serie difficoltà a superare l’ostacolo Cluj, è bastato il gol siglato in semirovesciata da Ciro Immobile per garantire alla rosa di Sarri di fare un ulteriore passo avanti nella competizione. Lo stato di forma dei laziali è nettamente evidente, la rosa biancoceleste viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo ottenuto al “Maradona” contro il Napoli, fin qui la Lazio è stata l’unica squadra italiana che è riuscita ad ottenere il massimo risultato in casa dei partenopei. L’obiettivo laziale resta quello di riuscire ad arrivare in fondo nella terza competizione europea per poter attuare il passaggio di consegna della coppa dalla Roma, attuale detentrice del titolo all’altra sponda della capitale laziale.

Dall’altra parte ci sono gli olandesi dell’AZ Alkmaar del tecnico Makkelie, che in questa stagione sta riuscendo a far rendere la propria rosa nel migliore dei modi. L’AZ è infatti reduce da tre successi nelle ultime quattro gare di Eredivise, dove gli olandesi si trovano attualmente al secondo posto solitario in classifica con ben 50 punti collezionati in 24 partite, a sole cinque lunghezze dal Feyenoord capolista. L’uomo più in forma tra gli olandesi è senza dubbio l’attaccante greco Pavlidis che fin qui ha già messo a segno 11 reti e fornito 3 assist nella massima serie olandese.

Dove vedere Lazio-AZ Alkmaar in Diretta Tv e Streaming

Partita: Lazio-AZ Alkmaar

Lazio-AZ Alkmaar Data: 9 Marzo

9 Marzo Orario: 18:45

18:45 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Dazn, Tim Vision

Lazio-AZ Alkmaar sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e diretta streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport.

La partita Lazio-AZ Alkmaar potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio Store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Lazio-AZ Alkmaar le ultimissime:

Nella Lazio potrebbe rivedersi in difesa Lazzari dal primo minuto, che dovrebbe prendere il posto di Marusic sulla corsia di destra. A centrocampo Luis Alberto e Milinkovic Savic al fianco di Cataldi. Davanti l’unico dubbio di Sarri resta quello se far partire Zaccagni o Pedro sulla destra, con l’esterno italiano leggermente favorito.

Negli olandesi fari puntati sul trequartista olandese Karloss. Davanti confermatissimo l’attaccante greco Pavlidis.

Lazio-AZ Alkmaar Probabili Formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Beukema, Kerkez; Clasie, Reijnders; Odgaard, De Wit, Karlsson; Pavlidis.