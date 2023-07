Dove vedere la finale di Community Shield tra Manchester City-Arsenal su Sky, Amazon o Dazn e Streaming: Probabili formazioni 06-08-2023

La partita si giocherà allo stadio “Wembley” di Londra, domenica 6 agosto, alle ore 17:00. Il match sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming di Dazn. Un’alternativa alla visione della gara sarà rappresentata dalla piattaforma Tim Vision, la quale consentirà ai propri abbonati di poter accedere a tutti i contenuti streaming di Dazn.

Finale Community Shield 2023 – Fonte Stadio Sport

Come ogni anno, ad inaugurare la nuova stagione calcistica inglese ci sarà la finale della Community Shield, che tornerà anche quest’anno nella splendida cornice del Wembley Stadium di Londra. Ad accedere alla finale del torneo saranno la vincitrice della scorsa Premier League e la vincitrice della scorsa Fa Cup, anche se nella scorsa stagione entrambe le competizioni hanno visto trionfare ugualmente gli uomini di Pep Guardiola, quindi ad accedere alla finale in base al regolamento della Federcalcio inglese sarà proprio l’Arsenal di Arteta in quanto finalista della coppa nazionale.

Da una parte, dunque, ci sarà il Manchester City, che proprio nel corso della scorsa stagione ha soffiato ben due titoli ai rivali storici dei Gunners. Dopo tanti anni sulla panchina inglese, infatti, Pep Guardiola è riuscito a collezionare lo storico triplete stagionale messo in atto per la maggior parte proprio a discapito del suo ex allenatore in seconda, Mikel Arteta mettendo a segno prima una grande rimonta in Premier League esplosa nelle ultime 5 giornate di campionato e poi trionfando sull’Arsenal nella finale di FA Cup per 1-0. Dopodichè, a perfezionare la stagione calcistica del tecnico spagnolo è stata la conquista della prima storica Champions League del Manchester City, arrivata nella finale di Istanbul contro l’Inter. Il Manchester, però, non ha nessuna intenzione di fermarsi e ha come obiettivo quello di ricominciare da dove aveva terminato, continuando a collezionare trofei. Guardiola cercherà, dunque, di fare per la terza volta lo sgambetto all’Arsenal, anche se i Gunners non resteranno a guardare.

Dall’altra parte un Arsenal che con la cura Arteta sembra aver cambiato del tutto la propria marcia. Da quando il tecnico spagnolo ha, infatti, deciso di mettersi in proprio dopo anni di praticantato sotto la guida Guardiola, prendendo in mano le redini dell’Arsenal, i Gunners sono riusciti a riemergere dall’oblio delle ultime stagioni. Arteta è stato il vero e proprio artefice della resurrezione dell’Arsenal, riportando contemporaneamente la rosa lodinese a riqualificarsi prima in Champions League con il dovuto anticipo e poi a contendersi di nuovo dopo molti anni il titolo della Premier League. Nonostante tutto, però, due delle tre competizioni dell’anno scorso disputata dai Gunners sono state perse proprio per mano del Manchester City. La finale di Community Shield del prossimo 6 agosto a Wembley presenterà all’Arsenal e al proprio tecnico la possibilità di togliersi qualche sassolino dalle scarpe e alzare di fatto il primo trofeo al cielo dell’era Arteta.

Dove vedere Manchester City-Arsenal in Diretta Tv e Streaming

Manchester City-Arsenal sarà trasmessa in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La finale di Community Shield tra Manchester-City-Arsenal potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Manchester City-Arsenal le ultimissime:

Il Manchester City ripartirà precisamente da dove aveva lasciato, Guardiola confermerà l’oramai consuetudinario 3-4-2-1 con il reparto difensivo che verrà composto da Akè, Akanji e Walker a blindare Ederson. A centrocampo l’unica variazione potrebbe riguardare l’inizio dal primo minuto di Mateo Kovacic, il quale si contenderà una maglia da titolare con Phillips per affiancare l’imprescindibile Rodri. Davanti ad accompagnare la manovra d’attacco agiranno i soliti De Bruyne e Bernardo Silva alle spalle del colosso Erling Haaland.

Nei Gunners, Arteta si affiderà invece, al 4-3-3 entrato oramai nell’ossatura della rosa londinese, in porta confermatissmo Ramsdale davanti il quale agirà la difesa a 4 composta da Gabriel e Saliba pilastri centrali e White e Timber ai lati. Centrocampo tutto di qualità quello dell’Arsenal con Odegaard e Havertz, pronti ad accompagnare i tre attaccati. Davanti ci saranno Saka e Trossard, pronti a fornire ottimi assisti all’unica punta di ruolo Gabriel Jesus.

Manchester City-Arsenal Probabili Formazioni:

Manchester City (3-4-2-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Gundogan, Stones, Rodri, Bernardo Silva; De Bruyne, Haaland, Grealish. All. Guardiola

Arsenal (4-3-3): Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Timber, Odegaard, Partey, Havertz, Saka, Gabriel Jesus, Trossard. All. Mikel Arteta.