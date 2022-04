Dove vedere Juventus-Venezia in diretta TV e streaming, probabili formazioni e orario 1-5-2022

Dove vedere Juventus-Venezia, match valido per la 35°giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 1 maggio alle 12:30 all’Allianz Stadium. Juventus Venezia sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

Una stagione piuttosto tormentata quella della Juventus. Dopo un inizio abbastanza complesso, la squadra di Max Allegri è riuscita a riprendersi. Infatti, i bianconeri possono dire di aver quasi raggiunto il proprio obbiettivo: ossia la qualificazione in Champions League. La Juventus è a -1 dal Napoli ma soprattutto è quarta con ben otto punti di distacco dalla Roma quinta.

Bastano solamente quattro punti e la Vecchia Signora potrà conquistare la qualificazione alla competizione europea. Nel lunch match di domenica ad arrivare all’Allianz Stadium è il Venezia che non sta affrontando un momento florido. Paolo Zanetti è stato esonerato ed al suo posto la squadra verrà traghettata da Andrea Soncin, al suo esordio assoluto in Serie A dopo l’esperienza nella Primavera.

Gli Arancioneroverdi sono in inchiodati in fondo alla classifica con un filotto di otto sconfitte consecutive. L’ultima vittoria, infatti, risale al 12 febbraio in casa del Torino. Con una Salernitana ed un Genoa in via di recupero, il Venezia potrebbe davvero rischiare la retrocessione. Per non riabbracciare subito la Serie B, a distanza di un anno, ai Lagunari serve una vera e propria impresa.

All’andata il Venezia riuscì a fermare la Juventus al Penzo. In vantaggio erano andati i bianconeri con Morata ma i padroni di casa erano riusciti a segnare l’1-1 con Aramu.

Dove vedere Juventus-Venezia in diretta TV e streaming

Partita : Juventus-Venezia

: Juventus-Venezia Data : 1 maggio

: 1 maggio Orario : 12:30

: 12:30 Diretta tv : DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite) , Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite)

: Channel (canale 409 del digitale terrestre), (202 del satellite) (213 del satellite) e (251 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Juventus-Venezia, match della 35°giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Juventus-Venezia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Venezia in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

La telecronaca di Juventus Venezia è a cura di Dario Mastroianni affiancato da Massimo Donati al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

La telecronaca di Sky di Juventus Venezia sarà a cura di Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station.

Dove ascoltare la radiocronaca di Juventus-Venezia

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Venezia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Venezia, le probabili formazioni

4-2-3-1 per la Juventus. Szczesny tra i pali e con la difesa che prevede i centrali Bonucci e de Ligt e sulle fasce Danilo e Alex Sandro. Per la mediana Allegri si affida a Zakaria e Rabiot. Sulla trequarti Bernardeschi farà coppia con Dybala e Morata. Ritorna titolare Vlahovic dopo essere stato in panchina contro il Sassuolo.

Il Venezia risponde con un 4-3-3. Maenpaa a porta e davanti a lui la difesa che dovrebbe prevedere Mateju, Caldara, Ceccaroni e Haps. Per il centrocampo lagunare dovrebbero esserci dal primo minuto Busio, Ampadu con Cuisance. In attacco Soncin si affida a Aramu al supporto di Henry e Okereke.

Juventus-Venezia, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke.