Juventus Spezia, dove vedere il match valido per la 4°giornata di Serie A. La partita si giocherà mercoledì 31 agosto alle 20:45 all’Allianz Stadium. Juventus Spezia sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

Tempo di turno infrasettimanale in Serie A. La Juventus affronterà lo Spezia per la seconda partita consecutiva tra le proprie mura. Sabato, infatti, i bianconeri hanno ospitato la Roma per l’anticipo della terza giornata. Il big match si è concluso 1-1: alla punizione straordinaria di Dušan Vlahović che ha regalato il momentaneo vantaggio ai padroni di casa, ha risposto Tammy Abraham nel secondo tempo.

La squadra di Max Allegri, dunque, si ferma a 5 punti ed è il secondo pareggio consecutivo dopo lo 0-0 contro la Sampdoria. La Juventus ha la possibilità di rifarsi contro lo Spezia che, invece, ha pareggiato 2-2 contro il Sassuolo. Al vantaggio dei neroverdi con Davide Frattesi hanno risposto Simone Bastoni e poi M’Bala Nzola . Al 50′, però, è arrivata la rete del pari degli ospiti con Andrea Pinamonti.

I Bianchi si fermano a 4 punti dopo il KO contro l’Inter. Agli uomini di Luca Gotti spetta un test complesso in cui cercheranno di fare la miglior partita possibile.

Juventus Spezia, dove vederla in diretta TV e in streaming

Partita: Juventus-Spezia

Juventus-Spezia Data: 31 agosto

31 agosto Orario: 20:45

20:45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite)

Streaming: Dazn, SKY Go

Juventus – Spezia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus – Spezia in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio. Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Juventus Spezia, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Spezia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Spezia, le ultimissime

4-3-3 per la Juventus. Szczesny dovrebbe ritornare disponibile. Davanti al polacco la difesa con i centrali Bonucci e Bremer e sulle fasce Danilo al fianco di Alex Sandro. Allegri a centrocampo ritrova anche Zakaria che giocherà assieme a Locatelli e McKennie. Per l’attacco Cuadrado a supporto di Kostić e Vlahović.

Lo Spezia risponde con un 3-5-2. Dragowski tra i pali e la difesa con Caldara, Kiwior e Nikolaou. Il centrocampo dei Bianchi dovrebbe prevedere dal primo minuto Bourabia, Sala e S.Bastoni mentre sulle corsie laterali Gyasi con Reca. In avanti il duo formato da Agudelo e Nzola.

Juventus Spezia, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Vlahović , Kostić .

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, S.Bastoni, Reca; Agudelo, Nzola.

Juventus Spezia, i precedenti

I precedenti tra le due squadre sono 10: 4 le vittorie della Juventus, 2 dello Spezia e 4 i pareggi. L’ultimo precedente a Torino risale allo scorso anno che terminò 1-0 per i bianconeri con la rete di Morata.