Dove vedere Juventus-Milan in Diretta TV e Streaming – Probabili Formazioni 19-09-2021

Dove vedere Juventus-Milan, 24 giornata di Serie A, domenica 19 settembre ore 20:45. La partita Juventus-Milan sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Big match all’Allianz Stadium di Torino con la Juventus che domenica ospiterà il Milan nel posticipo della quarta giornata di Serie A.

Le due formazioni hanno iniziato il campionato in maniera del tutto differente, con la Juventus che ha conquistato solo 1 punto nelle prime tre partite, mentre il Milan è primo in classifica con Napoli e Roma a punteggio pieno.

I bianconeri devono iniziare a vincere in campionato se vogliono subito rientrare nella corsa scudetto e vincere contro i rossoneri potrebbe dare una spinta importante. L’unico punto conquistato è arrivato contro l’Udinese, poi sono arrivate due brutte sconfitte contro Empoli e Napoli.

Il Milan, invece, dopo la vittoria all’esordio per 1-0 contro la Sampdoria, ha travolto 4-1 il Cagliari e battuto 2-0 la Lazio, con prestazioni altamente convincenti. I rossoneri andranno a Torino carichi di entusiasmo e vogliosi di spedire i bianconeri a -11 dopo solo 4 giornate.

Dove vedere Juventus-Milan in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Juventus-Milan

Juventus-Milan Data: Domenica 19 Settembre

Domenica 19 Settembre Orario: 20:45

20:45 Canali TV: DAZN con Smart TV o canale 409 del Digitale terrestre

DAZN con Smart TV o canale 409 del Digitale terrestre Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

La partita Juventus-Milan valida per la 4° giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e commento tecnico di Francesco Guidolin

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Juventus-Milan in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browswer sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv su può collegare un Android Box, google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN.

Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Milan

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Milan diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Milan

Allegri per questa partita dovrebbe recuperare finalmente Chiesa, ma l’ex Fiorentina dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. La Juventus scenderà in campo con il 4-3-3 con Szczesny ancora titolare nonostante gli ultimi errori, Bonucci e Chiellini giocheranno al centro della difesa con Cuadrado ed Alex Sandro sugli esterni. A centrocampo Locatelli si sistemerà in cabina di regia con Bentancur e Rabiot ai suoi lati, mentre in attacco Dybala e Kulusevski assisteranno Morata che sarà ancora una volta la punta centrale.

Pioli dovrà rinunciare a Bakayoko, infortunatosi contro la Lazio, mentre Ibrahimovic resta in dubbio fino all’ultimo a causa del problema al tendine d’Achille che gli ha fatto saltare anche il Liverpool. Il Milan si schiererà con il 4-2-3-1 con Maignan tra i pali, Calabria, Tomori, Romagnoli ed Hernandez a comporre la linea difensiva, in mediana spazio a Tonali e Kessié mentre sulla trequarti Florenzi, Brahim Diaz e Leao giocheranno alle spalle dell’unica punta Giroud.

Probabili formazioni di Juventus-Milan

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata, Kulusevski. All. Allegri

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Florenzi, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Precedenti e statistiche di Juventus-Milan

I precedenti tra Juventus e Milan in casa della formazione bianconera sorridono alla Vecchia Signora. Ci sono state ben 184 sfide in totale in A tra Juventus e Milan, 92 in casa dei bianconeri che si sono imposti in 47 occasioni, mentre i rossoneri hanno vinto in 23 occasioni, così come sono 22 i pareggi.

Lo scorso anno, il Milan è riuscito a vincere per la prima volta in assoluto all’Allianz Stadium, imponendosi con un netto 3-0 grazie ai gol di Brahim Diaz, Rebic e Tomori. Prima di questo successo, i rossoneri avevano ottenuto solo 2 pareggi a Torino e l’ultima vittoria risaliva al 2011 (0-1, rete di Gattuso ndr.)

Dopo aver perso contro l’Empoli, la Juventus ci tiene ora a vincere il primo big match casalingo davanti ai suoi tifosi e cercare di rendere lo Stadium quel fortino inespugnabile che è stato in parte anche nella scorsa stagione. I bianconeri, nell’ultimo campionato, hanno perso solo 3 volte tra le mura amiche.

Il Milan, invece, punta ad essere ancora una volta la miglior squadra per rendimento esterno. I rossoneri lontano da San Siro nell’ultima stagione hanno perso solamente 2 volte contro Lazio e Spezia., con un solo pareggio e ben 16 vittorie in 19 partite.

Migliori Bookmakers AAMS