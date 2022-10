Juventus Empoli, dove vedere il match valido per l’11ª giornata di Serie A. La partita si giocherà venerdì 21 ottobre alle 20:45 allo Stadium. Juventus – Empoli sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

La Juventus ritorna in campionato e apre l’undicesima giornata di campionato nel match casalingo contro l’Empoli. I bianconeri vengono dalla vittoria per 1-0 nel derby della Mole contro il Torino che ha fatto dimenticare la sconfitta di Champions League contro il Maccabi.

Di fronte ci sono i toscani che sono a metà classifica. L’Empoli viene dal successo in casa contro il Monza ed è attualmente a 11 punti. La squadra di Paolo Zanetti punta ad una salvezza tranquilla e cercherà di fare la miglior partita in uno stadio difficile.

Juventus Empoli, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Juventus-Empoli

Juventus-Empoli Data: 20 ottobre

20 ottobre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus Empoli, match dell’11ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus – Empoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus – Empoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Juventus Empoli è a cura di Riccardo Mancini affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Empoli, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Empoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Empoli, le ultimissime

3-5-2 per la Juventus. Szczesny tra i pali mentre a difesa Max Allegri perde Bremer. Nel reparto difensivo quindi ci saranno Danilo, Bonucci ed Alex Sandro. A centrocampo Locatelli, McKennie e Rabiot mentre sugli esterni Cuadrado e Kostić. In attacco Vlahović e Milik.

L’Empoli risponde con un 4-3-1-2. A porta Vicario con la difesa formata da Stojanovic, De Winter, Luperto e Parisi. Il centrocampo toscano dovrebbe prevedere Bandinelli, Henderson e Haas. Sulla trequarti Baldanzi dietro le due punte Destro e Satriano.

Juventus Empoli, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, McKennie, Kostić ; Vlahović , Milik.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Bandinelli, Henderson, Haas; Baldanzi; Destro, Satriano.