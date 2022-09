Juventus Bologna, dove vedere il match valido per l’8ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 2 ottobre alle 20:45 all’Allianz Stadium. Juventus – Bologna sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

La Juventus ritorna a giocare, dopo la clamorosa sconfitta in casa del Monza nello scorso turno. Per il neoallenatore dei brianzoli, Raffaele Palladino, si è trattato della prima vittoria storica in Serie A del club, per Max Allegri è stata quasi una condanna. Il tecnico toscano è davvero in bilico e può solo cercare di rimettere in ordine le cose, vincendo il match casalingo contro il Bologna.

Rossoblù che, in seguito all’esonero di Siniša Mihajlović, si sono affidati a Thiago Motta. L’esordio dell’allenatore italo-brasiliano non è stato dei migliori: sconfitta interna per 1-0 contro l’Empoli. Il Bologna momentaneamente è a 6 punti, a +2 dalla zona retrocessione, e ha bisogno di una scossa per poter cambiare le sorti del proprio campionato.

Dove vedere Juventus-Bologna in diretta TV e streaming

Partita: Juventus-Bologna

Juventus-Bologna Data: 2 ottobre

2 ottobre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus Bologna, match dell’8ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus – Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus – Bologna in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Juventus Bologna è a cura di Ricky Buscaglia affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Bologna, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Bologna in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Bologna, le ultimissime

Nel 3-5-2, Allegri potrebbe rivedere Szczesny in porta. La difesa bianconera sarà formata da Danilo, Bonucci e Bremer. A centrocampo, la Vecchia Signora punta sui centrali Rabiot e Paredes mentre sulle corsie laterali su Cuadrado con Locatelli. In attacco titolari dal primo minuto Kostić, Vlahović e Milik.

4-3-3 per il Bologna. Skorupski a porta e la difesa a quattro formata da De Silvestri, Posch, Lucumi e Lykogiannis. Per la mediana Medel, Schouten al fianco di Soriano. In attacco il tridente formato da Barrow, Orsolini ed Arnautović.

Juventus Bologna, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Locatelli; Kostić, Vlahović, Milik.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumi, Lykogiannis; Medel, Schouten, Soriano; Barrow, Orsolini, Arnautović.

Juventus Bologna, precedenti e statistiche

Sono 186 i precedenti tra Juventus e Bologna. Sono 92 le vittorie della Juventus, 29 quelle del Bologna e 65 i pareggi. L’ultimo precedente risale allo scorso anno e finì 1-1. In vantaggio andarono i rossoblù con Arnautović ma i bianconeri riuscirono a pareggiare in extremis con la rete di Vlahović.