Dove vedere Italia-Ucraina Under 21 in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 27-03-2023

Dove vedere Italia-Ucraina Under 21, match amichevole.

La partita si giocherà allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, giovedì 27 marzo, alle ore 20:00. Il match sarà visibile in Diretta Streaming sul sito ufficiale FIGC e sui profili social della Nazionale.ù

Gli azzurrini, dopo il successo dello stadio Backla Topola contro la Serbia per 2-0, grazie alla doppietta messa a segno nella ripresa da Samuele Mulattieri, si sono aggiudicati il primo match amichevole. Adesso gli uomini di Nicolato sono attesi allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabira, dove sarà in programma la seconda sfida amichevole di questa sosta contro l’Ucraina in vista del prossimo Europeo di categoria. Una vittoria che rinvigorisce, dunque, i ranghi della nazionale minore, la quale mancava ormai dallo scorso giugno, precisamente dal 4-1 inflitto all’Irlanda, valevole per le qualificazioni europee. Da lì in avanti gli azzurrini hanno collezionato solo due sconfitte, contro Germania e Inghilterra, e un pareggio contro il Giappone.

Dall’altra parte troviamo la nazionale, reduce dal successo in amichevole contro la Danimarca per 3-2. Una bellissima prestazione offerta dagli ucraini che, dunque, collezionano il quarto risultato positivo consecutivo nelle ultime quattro gare dove sono arrivate due vittorie e due pareggi. Il giovane più interessante della rosa ucraina è scuramente il 19enne Oleg Ocheretko, di proprietà dello Shaktar, al quale la difesa azzurrina dovrà prestare massima attenzione.

Dove vedere Italia-Ucraina Under 21 in Diretta Tv e Streaming

Partita: Italia-Ucraina Under 21

Italia-Ucraina Under 21 Data: 27 Marzo

27 Marzo Orario: 20:00

20:00 Canale tv: —

— Streaming: FIGC, Social Nazionale Maschile

Per Italia-Ucraina Under 21 non è prevista nessuna trasmissione televisiva. Il match non sarà, dunque, trasmesso in Tv.

Per seguire la gara in programma bisognerà, dunque, optare per i canali di Streaming che verranno trasmessi dalla stessa FIGC.

L’amichevole in programma all’Oreste Granillo sarà visibile da qualsiasi dispositivo mobile come Pc, Tablet, Smartphone o Notebook attraverso il sito ufficiale della FIGC, oppure attraverso i social della Nazionale Maschile (Facebook, Youtube, Twitter e Tik Tok.)

Italia-Ucraina Under 21 le ultimissime:

Il Ct Paolo Nicolato è pronto a riconfermare il 3-5-2 visto nella gara contro la Serbia. In porta Caprile, schermata dalla difesa a 3 composta da Ruggeri, Viti e Carboni. Sugli esterni confermati Gallo e Pierozzi, mentre nel mezzo sicuri del posto ci sono Casadei e Esposito, resta vivo il ballottaggio per una maglia da titolare tra Zapelli e Fabbian. Davanti attacco a due composto da Mulattieri e Baldanzi.

Italia-Ucraina Under 21 Probabili Formazioni:

Italia (3-5-2): Caprile; Carboni, Pirola, Ruggeri; Zanoli, Zapelli, Esposito, Ricci, Udogie; Colombo, Mulattieri. Ct. Nicolato

Ucraina (4-2-3-1): Fesyun; Roman, Didyk, Bol, Drambaiev; Zhelizko, Rubchynskyi; Nazarenko, Ocheretko, Bragaru; Kukharevych. Ct. Rotan.