Dove vedere Italia-Ucraina in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 12-09-2023

La partita Italia-Ucraina si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, martedì 12 settembre, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 1, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

Tutti si aspettavano un cambio di stile da parte dell’Italia dopo l’arrivo a capo dell’area tecnica di Luciano Spalletti, così non è stato però, perché qualche giorno fa allo stadio Toshe Proeski di Skopje contro la Macedonia del Nord, gli azzurri sembrano aver fatto riaffiorare vecchi fantasmi, mancando ancora una volta l’appuntamento con la vittoria. L’Italia resta ferma al terzo posto in classifica nel Gruppo C con solamente 4 punti ottenuti in 3 gare disputate, un bottino decisamente misero per lo spessore della rosa azzurra. Adesso gli uomini di Spalletti dovranno affrontare il secondo test di questa sosta nazionali contro l’Ucraina in programma martedì 12 settembre, dove vincere sarà assolutamente doveroso.

Dall’altra parte la seconda forza del Gruppo C, l’Ucraina. I gialloblù sono reduci da un momento di forma straordinario, visti gli ultimi tre risultati utili collezionati negli ultimi tre match validi per le qualificazioni contro Macedonia del Nord, Malta e Inghilterra. Gli ucraini allenati dal tecnico Rebrov non sono caduti nemmeno con la capolista Inghilterra, riuscendo a strappare un pareggio per 1-1 e piazzandosi al secondo posto nel girone con 7 punti raccolti il 4 gare, l’Italia è avvisata.

Dove vedere Italia-Ucraina in diretta Tv e Streaming

Italia-Ucraina verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai e il canale di riferimento sarà Rai 1. Lo streaming del match sarà invece accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma allo stadio “San Siro” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Italia-Ucraina le ultimissime:

Mister Spalletti dovrà fare a meno degli infortunati Mancini e Politano ritornati alla base. Il modulo sarà ancora in 4-3-3 e in difesa la novità potrebbe essere l’impiego dal primo minuto di Scalvini, al fianco di Bastoni al centro della difesa. A centrocampo Cristante potrebbe lasciare spazio a Locatelli in cabina di regia, con Barella e Tonali confermati mezzali. Davanti il posto di Politano potrebbe essere presieduto da Giacomo Raspadori, che affiancherà Immobile e Zaccagni nel trio offensivo.

Negli ucraini, Rebrov punterà ancora sul 4-4-1-1 con Zinchenco impegnato nella posizione non usuale di interno di centrocampo al fianco di Stepanenko con Mudryk e Tsygnkov larghi sui lati. Davanti Sudakov ad agire da supporter per l’unica punta Yaremchuk.

Italia-Ucraina probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Zaniolo, Immobile, Zaccagni. Allenatore. Luciano Spalletti

UCRAINA (4-2-3-1) – Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Tsygankov, Mudryk; Yaremchuk. Allenatore. Rebrov