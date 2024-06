La partita Italia U21-Panama U23 si giocherà al “Stade d’Honneur” di Mallemort, lunedì 12 giugno, alle ore 18:15. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 2, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

Dove vedere Italia U21-Indonesia U20 in diretta Tv, Streaming e Probabili Formazioni 12-06-2024

L’Italia U21 di Carmine Nunziata si appresta a disputare quella che sarà l’ultima gara del Gruppo B del Maurice Revello Tournament contro l’Indonesia U20. Gli azzurrini sono reduci dal successo sui calci di rigore contro Panama U23, il quale li ha condotti al 2° posto in solitaria nel girone, ma comunque ben distanti dalla capolista Ucraina che, dopo il quarto successo consecutivo dall’inizio della competizione, si è automaticamente laureata prima finalista del torneo, mentre l’altra sarà la Costa D’Avorio. Per gli azzurri, però, resta ancora l’obiettivo di poter consolidare il terzo posto sulle inseguitrici in mondo tale da andare poi a giocare la finale per il 3° posto del Torneo e tornare a casa con almeno la medaglia di bronzo sul collo.

Dall’altra parte, invece, ci sarà l’Indonesia U20 capeggiata dal tecnico Sjafri, la quale si è dimostrata esser quella che in gergo viene chiamata “squadra cuscinetto.” Gli asiatici sono infatti fermi sul fondo del Girone B con 0 punti totalizzati e un solo gol messo a referto in 3 gare disputate, score che lascia presagire quella che sarà la difficoltà da parte degli indonesiani nell’affrontare un’Italia che avrà tutta la voglia e gli stimoli di voler presenziare alla finale per il terzo posto.

Dove vedere Italia U21-Indonesia U20 in diretta Tv e Streaming

Il match Italia U21-Indonesia U20, valida per la per l’ultimo turno dei gironi del Torneo di Tolone, verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai con il canale di riferimento che sarà Rai 2.

Lo streaming del match, invece, sarà accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma al “Stade d’Honneur” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

Italia U21-Indonesia U20 le ultimissime:

Classico 4-3-3 per gli azzurrini di Nunziata con Sassi confermato tra i pali ai danni di Zacchi, già in panchina contro Panama. In difesa Veroli e Turicchia presidieranno ancora le corsie esterne, con Dalle Mura e Bonfanti centrali. A centrocampo inamovibile Ndour autore di due reti nel corso dell’ultima uscita azzurra, il quale affiancherà Bianco in regia e Pisilli dalla parte opposta del centrocampo. Sulla trequarti Esposito potrebbe agire da falso 9 con Raimondo e Fini larghi sulle fasce.

Italia U21-Indonesia U20 le probabili formazioni:

ITALIA U21 (4-3-3): Sassi; Zanotti, Ghilardi, Bonfanti, Veroli; Fabbian, Faticanti, Ndour; Volpato, Cerri, Esposito. Ct. Nunziata.

INDONESIA U20 (5-4-1): Ramadhan; Murari, Markx, Arel, Hamzah, Geypens; Afrisal, Jardim, Yvel, Hinoke; Raven. Ct. Sjafri

