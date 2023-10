Dove vedere Italia-Malta in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 14-10-2023

La partita Italia-Malta si giocherà allo stadio “San Nicola” di Bari, sabato 14 ottobre, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 1, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

Luciano Spalletti – StadioSport.it

L’Italia di Luciano Spalletti si appresta a tornare in campo a distanza di un mese dalle ultime due gare di qualificazioni disputate contro Ucraina e Macedonia del Nord, dove gli azzurri sono riusciti a portare a casa 4 punti. Attualmente la classifica del Gruppo C recita che gli uomini di Spalletti sono fermi a 7 punti totalizzati, a pari merito proprio con Ucraina e Macedonia. Una vittoria contro Malta già il prossimo sabato 14 ottobre, consentirebbe agli azzurri di conquistare un margine di distanza considerevole, approfittando dell’altro scontro del girone che vedrà impegnate le altre due squadre ferme sullo stesso punteggio, evitando così di prolungare alle prossime gare il discorso qualificazione.

Dall’altra parte la nazionale maltese capeggiata dall’altro tecnico italiano, Marcolini. I biancorossi arrivano al match del San Nicola con pochissime pretese, la classifica recita infatti, 0 punti raccolti in 5 partite disputante nel Gruppo C, risultati che oltre ad affibbiare quest’ultimi come vere e propria squadra cuscinetto del girone, hanno contribuito anche a tagliarli fuori in maniera abbastanza prematura da qualsiasi discorso qualificazione.

Dove vedere Italia-Malta in Diretta Tv e Streaming

Partita: Italia-Malta

Italia-Malta Data: 14 ottobre

14 ottobre Orario: 20:45

20:45 Diretta Tv : Rai Uno

: Rai Uno Streaming: Rai Paly

Italia-Ucraina verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai e il canale di riferimento sarà Rai 1. Lo streaming del match sarà invece accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma allo stadio “San Nicola” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Italia-Malta le ultimissime:

Luciano Spalletti vuole assolutamente continuare la sua striscia di risultati positivi e cercherà di farlo, ripartendo dall’assetto consolidato del suo 4-3-3. In porta confermatissimo Donnarumma. Mentre la difesa sarà molto probabilmente composta da tinte nerazzurre con Dimarco e Darmian sulle fasce e Bastoni ad affiancare Mancini centralmente. A centrocampo Frattesi in vantaggio su Barella, con Tonali e Locatelli a completare il reparto. Davanti Berardi e Raspadori aggirano larghi con Kean punto di riferimento centrale vista l’assenza di Immobile.



Marcolini, invece, cercherà di puntare tutto sulla compattezza affidandosi ad un 3-5-2 con Apap, Borg e Muscat in difesa. A centrocampo Mbong e Corbalan sulle corsie laterali. Mentra in attacco Satriano agirà alle spalle di Jones.

Italia-Malta Probabili Formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Berardi, Raspadori, Kean. All. Spalletti.

Malta (3-5-2): Bonello; Apap, Borg, Z. Muscat; J. Mbong, Yankam, Guillaumier, N. Muscat, Corbalan; Satariano, Jones. All. Marcolini.