Dove vedere Italia-Giappone Under 21 in diretta Tv e Streaming, Probabili formazioni 26-09-2022

Dove vedere Italia-Giappone Under 21 amichevole internazionale in diretta TV e streaming.

Il match si giocherà lunedì 26 Settembre alle ore 15.00. La partita sarà visibile in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.

Gli azzurrini di Paolo Nicolato sono in cerca di rivalsa dopo l’amara sconfitta subita allo stadio “Adriatico” di Pescara per 0-2 contro l’Inghilterra. Il risultato, però, non è l’unica nota dolente: di fatto, gli inglesi hanno avuto il controllo del gioco per la maggior parte del tempo, relegando l’Italia a piccole folate.

L’espulsione nel finale di Rovella e l’infortunio di Pietro Pellegri rendono ancora più amara la sconfitta.

La partita di Lunedì 26 settembre in programma allo stadio “Teofilo Pantini” di Castel di Sangro contro la nazionale nipponica rappresenta un altro test molto importante di preparazione per gli Europei Under 21, che si disputeranno nel 2023 in Romania e in Georgia, e che vedrà la nazionale azzurra come una delle protagoniste principali.

Dove vedere Italia-Giappone Under 21 in diretta Tv e Streaming

Partita: Italia – Giappone

Italia – Giappone Data: 26 Settembre

26 Settembre Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Rai 1

Streaming: Raiplay

Il match amichevole Italia-Giappone Under 21 come tutte le partite della nazionale Italiana sarà trasmessa in chiaro alle ore 15.00 di lunedì sulla Rai. Inoltre, la partita sarà visibile in diretta streaming su RaiPlay, scaricabile per Pc, Smartphone e Tablet.

Italia-Giappone le ultimissime:

Tra gli azzurrini non ci dovrebbero essere grandi novità di formazione rispetto alla gara con l’Inghilterra. Potrebbe avere una chance da titolare Bellanova, a discapito di Cambiaso che contro gli inglesi è stato spostato a destra. A centrocampo salgono le quotazioni di Ranocchia per sostituire il compagno di squadra Rovella. In attacco resterà da capire come cambierà il Ct in assenza di Pietro Pellegri. Il sostituto principale potrebbe essere lo stesso attaccante del Lecce Colombo.

Probabili formazioni Italia-Giappone

ITALIA (4-3-3): Plizzari, Okoli, Viti, Scalvini; Bellanova, Bove, Ranocchia, Miretti, Parisi; Cambiaghi, Colombo. All. Paolo Nicolato



GIAPPONE (4-4-2): Suzuki, Nishio, Baba, Ohata, Handa, Matsuoka, Kawasaki, Suzuki, Honda, Saito, Hosoya.