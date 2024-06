Dove vedere Italia – Croazia in Diretta Tv e Streaming Euro 2024

Dove vedere Italia – Croazia, 3° Giornata Gruppo B Europei 2024, Lunedì 24 Giugno alle 21:00. Il match tra l’Italia di Spalletti e la Croazia di Zlatko Dalic sarà trasmesso in Diretta TV su Rai1 e Sky Sport ed in Diretta Streaming su Sky Go e RaiPlay.

Gli Azzurri di Spalletti, Campioni d’Europa in carica, dopo la vittoria all’esordio contro l’Albania in rimonta per 2 a 1 e la sconfitta contro la Spagna per autogol di Calafiori nel secondo match arrivano alla partita decisiva di questa fase a Gironi di Euro 2024.

La Spagna è già qualificata come prima del Gruppo B grazie alle due vittorie ottenute contro Croazia e Italia e affronta l’Albania ultima in classifica con 1 punto.

L’Italia di Spalletti seconda nel girone grazie ai 3 punti conquistati grazie alla vittoria dell’esordio contro l’Albania per 2 a 1 non può permettersi un passo falso contro la Croazia per essere certa della qualificazione agli ottavi di finale di questo Europeo.

I croati sono ultimi in classifica con 1 solo punto ottenuto nel pareggio contro l’Albania alla seconda giornata mentre nel match d’esordio hanno perso 3 a 0 contro la Spagna.

Gli ottavi di Finale si vanno già delineando e la seconda del Gruppo B affronterà la Svizzera negli ottavi di finale mentre l’eventuale migliore 3° qualificata troverà il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Agli azzurri di Spalletti basterà non perdere l’ultima partita contro la Croazia di Modric e compagni per mantenere il secondo posto e avere accesso agli ottavi al di là del risultato finale di Spagna-Albania.

Anche perdendo l’Italia di Spalletti potrebbe essere ripescata tra le migliori terze ma in questo caso bisognerà attendere la fine di tutti gli altri gironi.

Con due risultati su tre a favore (vittoria e pareggio) ovviamente Spalletti ed i tifosi dell’Italia non vogliono sentir parlare di eventuale terzo posto.

Come vedere Italia – Croazia in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Italia – Croazia

: Data : Lunedì 24 Giugno 2024

: Lunedì 24 Giugno 2024 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

: Streaming: Sky Go, Now Tv e Rai Play

Sarà possibile vedere il match Italia – Croazia valido per la 3° Giornata del Gruppo B di Euro 2024 Lunedì 24 giugno alle 21:00 sul digitale terrstre su Rai 1 e su Sky Sport 1 Hd.

La telecronaca su Rai 1 sarà affidata alla coppia Alberto Rimedio – Antonio Di Gennaro mentre su Sky Sport ci sarà il duo Fabio Caressa – Beppe Bergomi

Inoltre è possibile vedere Italia – Croazia in Diretta Streaming su Rai Play, Sky Go e Now Tv.

Probabili Formazioni di Italia – Croazia:

Spalletti dovrebbe schiarare l’Italia con il solito 4-2-3-1 con Donnarumma in porta e davanti a lui Bastoni e Calafiori centrali con Di Lorenzo a destra e Darmian a sinistra. I due di cendtrocampo sono Jorginho e Cristnate. In attacco Retegui punta centrale supportato da Chiesa, Barella e Cambiaso.

Dalic schiera la sua Croazia con un 4-2-3-1 speculare agli azzurri con Livakovic in porta e davanti a lui Sutalo e Gvardiol centrali con Stanisic a destra e Sosa a sinistra. I due di centrocampo sono Modric e Kovacic. In attacco Budimir punta centrale supportato da Kramaric, Susic e Pasalic.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Cristante, Jorginho; Cambiaso, Barella, Chiesa; Retegui. Ct: Luciano Spalletti

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Kovacic; Pasalic, Sucic, Kramaric; Budimir. All. Zlatko Dalic

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi)

Precedenti e Statistiche di Italia – Croazia:

Il bilancio dei precedenti tra Italia e Croazia è abbastanza negativo per gli azzurri.

Negli ultimi scontri diretti giocati tra il 1994 ed il 2015 tra le due nazionali ci sono state 3 vittorie della Croazia e 5 pareggi.

L’unica vittoria dell’Italia contro la Croazia risale al 1942 in un amichevole prima della sosta per la seconda guerra mondiale a Genova vinta per 4 a 0.

Le ultime due sfide sono state nelle qualificazioni per Euro 2016 e sono terminate con il punteggio di 1 a 1 sia a Milano che a Spalato.

A Euro 2012 le due nazionali si erano affrontate nella fase a gironi a Poznan ed il match terminò 1 a 1 con i gol di Pirlo e Mandzukic.

Nel mondiale 2002 in Giappone e Corea nella fase a Gironi la Croazia sconfisse l’Italia per 2 a 1.

