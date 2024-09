La partita Israele-Italia si giocherà al “Boszik Arena” di Budapest, lunedì 9 settembre, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 1, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

Dove vedere Israele-Italia in diretta Tv, Streaming e Probabili Formazioni 09-09-2024.

Dopo una roboante ed inattesa vittoria per 1-3 contro la Francia, gli azzurri di Luciano Spalletti si apprestano a disputare la seconda gare di questa nuova edizione della Nations League. La prestazione contro i transalpini ha fatto emergere un’ Italia completamente diversa da quella vista qualche mese fa agli europei, il gruppo, infatti, è sembrato essere molto più unito e compatto. La stessa, però, servirà anche contro gli israeliani, nel tentativo di dare continuità di rendimento e di consolidare il primo posto nel Gruppo 2.

Dall’altra parte, invece, l’Israele del tecnico Shimon, uscita sconfitta dal primo confronto della competizione contro il Belgio per 3-1. Gli israeliani saranno obbligati a giocare in campo neutro la propria sfida casalinga a causa dei conflitti geopolitici in atto in patria, ma non potranno esserci scuse per quest’ultimi se svorranno invertire il trend negativo inaugurato dopo il match d’esordio.

Dove vedere Israele-Italia in diretta Tv e Streaming

Il match Israele-Italia valido per il secondo turno del Gruppo 2 di Nations League, verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai con il canale di riferimento che sarà Rai 1. Lo streaming del match, invece, sarà accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma al “Boszik Arena” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

Israele-Italia le ultimissime:

Gli israeliani si schiereranno con un 3-4-2-1 classico e cercheranno di sfruttare le proprie occasioni in contropiede per far male alla retroguardia azzurra. Tra gli uomini da tenere d’occhio ci sarà sicuramente l’ex Shakhtar Donetsk, Solomon il quale agirà insieme a Gloukh sulla trequarti alle spalle di Khalaili.

Negli 11 azzurri, invece, saranno quasi sei i cambi di formazione rispetto alla formazione scesa in campo contro la Francia come annunciato dallo stesso Luciano Spalletti in conferenza stampa. In difesa Gatti e Buongiorno saranno i principali indiziati per comporre la retroguardia al fianco di Bastoni. Sugli esterni Udogie potrebbe far rifiatare Dimarco sull’out di sinistra, mentre dalla parte opposta parte favorito Bellanova. In mezzo al campo Ricci agirà da regista con Tonali e Frattesi ai propri lati. Davanti Raspadori andrà ad affiancare Kean, mentre Retegui partirà dalla panchina.

Israele-Italia le probabili formazioni:

ISRAELE (3-4-2-1): Gerafi; Nachmias, Shlomo, Gandelman; Jehezkel, Lavi, Abu Fani, Gropper; Gloukh, Solomon; Khalaili. Ct. Ben Shimon.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. Ct. Spalletti.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it – È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.Bagaimana cara menang besar di DASI4D Slot Gacor.Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.